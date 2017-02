"Tienes que estar estable"

Con los nervios a flor de piel por la mala dinámica del equipo, Luis Carrión comentó que "los ánimos, siendo sinceros, es como todo. Cuando ganas tienes que estar centrado en la euforia, pero en las malas rachas es diferente y tienes que tratar también de estar estable. Cuando ganas, no puedes pensar que eres el mejor, y cuando pierdes, tampoco puedes pensar que está todo perdido".

Enfrente estará el Lugo, un equipo dirigido por Luis César Sampedro y que "fue entrenador mío en el Nástic, un gran entrenador". "Ha cambiado mucho, antes era más defensivo, ahora busca tener más posesión. Es un gran entrenador, sus números le avalan, tiene varios ascensos…", comentó el preparador catalán. Por otro lado, indicó que el cuadro lucense "tiene buen trato de balón y es dinámico". "Es un equipo con poca presión allí, y eso siempre es más fácil. Tiene laterales que llegan, con un delantero dinámico. Creo que es un equipo bastante competente", apuntó el preparador barcelonés.

Con las obligadas bajas por sanción de Rodri y Piovaccari, Carrión fue cuestionado por la opción en ataque. "Vamos a jugar con un delantero y con once. No quiero hablar porque no quiero dar mucha pista. El equipo estará preparado". De hecho, Juli puede ser el 9 en el Anxo Carro porque "es muy bueno y puede jugar en cualquier lado". "Es una opción más, puede jugar ahí, con condiciones diferentes tanto con Rodri, como con Piovaccari. Puede ser una posibilidad", señaló el preparador catalán.

También fue preguntado por el elevado número de tarjetas que ha visto Rodri en lo que va de campeonato. "Normal no es, porque 10 tarjetas en 22 partidos es mucho", espetó el técnico blanquiverde. Además, agregó que "es algo que tiene que mejorar, pero también indica que es un tío intenso, metido en el partido y que va a por todas. Se ha perdido dos partidos, que es lo peor de todo".