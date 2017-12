El esperpento esperado

El Córdoba volvió a dar ayer una imagen de entidad poco seria. Ahora que la etapa de la familia González toca a su fin en el club blanquiverde parecen no esconder ya las malas formas y la Junta General de Accionistas celebrada ayer volvió a ser un ejemplo claro de ello. Y es que hasta el último día de posesión del 98,7% de acciones, Carlos González se ha propuesto agrandar el enfrentamiento que mantiene con la masa social blanquiverde y con el resto de accionistas. En la Junta de ayer, el Sindicato de Accionistas Minoritarios volvió a quedarse fuera, a pesar del esfuerzo realizado para reunir la sindicación de las al menos 104.700 acciones que la entidad exigía para poder asistir a la Junta. Ante el veto total a cualquier accionista minoritario, el actual Consejo de Administración optó por celebrar el acto en el despacho del presidente, Alejandro González. Además, la presencia de Jesús León -el que será el próximo 22 de enero el nuevo presidente de la entidad- contribuyó también al desconcierto en una mañana triste en El Arcángel, sobre todo para la imagen de un club que desde el momento que cambie de manos tendrá por delante un gran trabajo para recuperar el prestigio perdido en estos años.

Al que pronto será el dueño del Córdoba junto a Luis Oliver no se le esperaba por El Arcángel, pero hizo acto de presencia de manera sorpresiva. El empresario montoreño, que esta semana culminará por fin la adquisición del club tras la renuncia de Prasa a hacer efectivo su derecho de tanteo, pidió al actual Consejo estar enterado de todo lo que tenga que ver con el club desde que su acuerdo con Carlos González fue un hecho. Así, a León se le pudo ver por las oficinas e incluso se fotografió con los miembros del Consejo, si bien desde el club se asegura que no estuvo presente durante la Junta General de Accionistas, pues aún no tiene potestad para ello. Y eso que el propio Consejo de Administración intentó darle un lugar predominante al montoreño y nombrarlo consejero para que así su presencia entrara dentro de la legalidad, pero el propio secretario del órgano gestor del club, Andrés Delgado, avisó de que ese nombramiento no era posible al no encontrarse en el orden del día.

Al margen de la presencia de Jesús León, la nota triste fue la prohibición un año más de entrada al Sindicato de Accionistas Minoritarios, que hizo acto de presencia minutos antes de las 12:00 en El Arcángel por medio de su presidente, José María Córdoba, que llegó acompañado de un poder notarial en el que constaba la sindicación de las 104.700 acciones necesarias para acceder a la evaluación anual del estado del club. Sin embargo, los abogados del club volvieron a dejar sin efecto esa documentación e impidieron la entrada a la Junta de cualquier atisbo de oposición.

Tras esos lamentables incidentes, el presidente Alejandro González se reunió con sus consejeros Sergio Medina, Iván Zaldúa y Gonzalo Sánchez-Quiñones, además del abogado del club y del secretario del Consejo, Andrés Delgado, para la celebración de una Junta General de Accionistas que quedó reducida a una reunión de amigos en el despacho de la dirección. Llamativa fue también la ausencia de Carlos González.

Sin la presencia de la prensa, ni siquiera de la televisión oficial del club, el Consejo de Administración aprobó las cuentas del ejercicio anterior, que según los números reflejados por la entidad arrojan un superávit de 1.035.000 euros -más de cuatro millones menos de lo previsto-, y también del presupuesto para la actual temporada, que prevé 12.157.000 euros de ingresos y 11.185.000 de gastos.