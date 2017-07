"El equipo es ilusionante"

Algo más de cuatro meses después de su presentación oficial como director de fútbol del Córdoba, Álex Gómez volvió a aparecer en escena. Aprovechando su visita de unos días a la concentración del equipo en Benahavís y tras presenciar mientras el teléfono se lo permitía un par de sesiones de trabajo, el catalán compareció para poner luz al nuevo proyecto cordobesista. "Es un equipo ilusionante", apuntó el máximo responsable técnico de la entidad que, sin sobrepasar la línea que le permite su rol en estas semanas de verano y considerando que "el equipo da un perfil alto", dejó la puerta abierta a la llegada de algún otro refuerzo, sin especificar la posición, y descartó más salidas. Todo desde "la calma" que le da tener "muy avanzado" el trabajo y con el único objetivo de "hacer lo máximo posible", aunque sin mirar más allá del "partido a partido" porque "prometer un objetivo a largo plazo es mentirnos todos".

Siguiendo el discurso del cuerpo técnico, y como voz autorizada en la confección del plantel, Álex Gómez se mostró "contento y satisfecho" porque "el equipo está muy compensado y da un perfil muy alto". Tanto que le lleva a advertir que, con el condicional del "en principio", no está previsto "que haya ninguna salida". Sí sigue la puerta abierta en cuanto a fichajes, pese a que ya son diez los que han llegado, aunque "la garantía de tener el equipo muy avanzado te permite trabajar con mucha más calma y ver en qué partes puedes estar más cojo para luego trabajar". Con todo, el director de fútbol reconoció que el CCF está "trabajando en varias opciones y varias posiciones" para terminar de cerrar el plantel.

Quizás eso sirva para aumentar la nómina de jugadores locales, por aquel deseo de acordobesar la plantilla que de momento se ha quedado en Javi Lara y Fernández y que el responsable técnico puntualizó que "no se dijo de un año para otro, pues es un proyecto, en principio, de más años. Hay jugadores que dan el nivel, nos interesamos por ellos, pero es difícil tener lo que uno quiere o desea". Incidiendo sobre el vestuario y recordando aquella premisa inicial de mirar más hacia arriba que hacia categorías más bajas, Gómez quiso dejar claro que "la idea más o menos era ésta; tener gente que esté consolidada en la categoría y otros de Segunda B que aportan ese hambre y esas ganas. La combinación de gente joven y otra más veterana es perfecta y es lo que buscábamos". Todo puesto en manos de Luis Carrión, un entrenador al que ve "ilusionado" y que le transmite "lo mismo que el equipo". ¿Qué? Pues "control, seguridad y tranquilidad muy alta".

En definitiva, que el responsable técnico considera que "por el límite salarial que tenemos -no quiso decir cuánto es porque "pueden pasar cosas aún en la pretemporada"-, creo que hemos hecho un equipo competitivo". "Nos movemos en el presupuesto similar al de los últimos años, pero no se trata de tener un buen presupuesto, sino de escoger bien", reseñó Álex Gómez, que reconoció lo que es la dura realidad: "No estamos dentro de los top, pero creemos que al avanzarnos con el alud de fichajes que hicimos, hemos ido por delante de muchos equipos y tenemos lo que queríamos".

Y eso es exactamente un Córdoba que va "a a luchar para hacer lo máximo posible". Ahí queda su mensaje sobre el objetivo, pues es partidario de seguir "la filosofía de ir partido a partido, no puedo prometer un objetivo a largo plazo. Sólo miro la primera jornada, ganar al Cádiz y pensar luego en el partido siguiente, porque prometer un objetivo a largo plazo es mentirnos todos. Los equipos se están reforzando muy bien, el nuestro está bien y decir un lugar en la clasificación sería mentir".

Algo que no va con una afición como la blanquiverde, "exigente, pero que nunca falla", según un hombre que lleva ya un par de años en la ciudad y que cuenta con que "van a estar y no nos va a faltar su calor, porque cuando los hemos necesitado han estado". Por ahora, en una cifra poco por encima de los 11.000 que "seguro que va a repuntar" porque "el equipo es ilusionante, la gente tiene ganas de verlo y cuando llegue la presentación con el Betis o el primer partido de Liga y vean la propuesta de juego, vamos a enganchar a la gente y el campo estará lleno", apuntó el director de fútbol blanquiverde.

Por último, Álex Gómez confirmó que se sigue trabajando para cerrar un nuevo rival de cara al amistoso programada para el día 3 de agosto, que pondrá el colofón al stage. Lo único claro es que ese contrincante no será el Cádiz, después de que el sorteo liguero fijara el duelo entre ambos conjuntos para la primera jornada.