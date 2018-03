"Este equipo no se rinde"

José Ramón Sandoval acabó satisfecho con el partido de su equipo, por un punto que espera que al final de la temporada sea importante. "Todo lo que sea sumar ahora mismo es importante. Llevamos cinco partidos invictos y ya nos falta un puntito menos para llegar a los 50. Teníamos la idea de conseguir los tres pero jugábamos con un equipo de play off", apuntó el técnico madrileño, que reconoció que "hemos estado lentos a la hora de circular el balón en la primera parte y hemos regalado la jugada del gol, que sabíamos que podía pasar", aunque alabó que "el equipo a partir de ahí ha cogido responsabilidad y hemos intentado cambiar la dinámica en el centro del campo porque ellos se encontraban cómodos con la defensa de cinco".

Sobre su idea inicial, el míster cordobesista apuntó que su planteamiento era "filtrar pases a las espaldas de los mediocentros suyos y a partir de ahí mirar portería, pero eso no lo hemos hecho y ellos se recomponían", porque observó que a su equipo le faltó "velocidad de juego".

Sandoval quiso destacar el carácter de su equipo. "Estamos viendo que es un equipo que no se rinde. Teníamos un rival muy bien plantado enfrente, que jugaba a que no jugáramos, porque han intentado interrumpir todo el tiempo. Nos ha costado porque nos desconectábamos. Y una vez metido el gol quedaba poco, pero hemos creado ocasiones y se ha visto un Córdoba ambicioso", apuntó el madrileño, que aún así reconoció que "no ha sido un partido muy bueno nuestro, pero es un punto menos para conseguir los 50".

Cuestionado por los cambios, Sandoval apuntó que buscaban "el gol 15 ó 20 minutos antes del final porque sabíamos que la gente nos llevaría en volandas. Aguado nos ha dado frescura y liberó a Reyes para que fuese jugador de último pase. El equipo dio un paso adelante". Sobre Jovanovic, el de Humanes apuntó que quería "buscar los espacios con él, pero ellos metieron los carrileros atrás haciendo una línea de cinco y han cerrado mucho", lo que no impidió que su equipo empatara porque "el querer ganar el punto es el que nos ha hecho conseguirlo, ha centrado un lateral y rematado un central, eso lo dice todo del Córdoba".

También se le preguntó al preparador blanquiverde por el partido de hoy entre el Nàstic y el Alcorcón, aunque no se mostró muy preocupado. "Tenemos que mirar a nosotros mismos. Nuestro problema hoy es que los halagos nos pueden debilitar un poquito. Mi equipo tiene que pensar en ser siempre el protagonista. Si el Nàstic y el Alcorcón empatan mejor, pero me preocupa más mi equipo. Ya estamos pensando en el Numancia y en intentar sacar los tres puntos", aseguró el madrileño.

Sobre la dureza del choque, que terminó con siete amarillas, Sandoval apuntó que "si no hubiésemos competido así no habríamos empatado. Hemos metido la pierna, tenía que haber habido alguna tarjeta más porque a Reyes lo han hartado a patadas, pero van a ser todo batallas. El equipo ha puntuado porque ha sabido competir mejor que en la primera parte".