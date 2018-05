"Este equipo quiere quedarse"

Aunque no se pudo sentarse en el banquillo de la que fue su casa -Ismael Martínez volvió a estar a pie de campo por la sanción que pesa sobre él-, Sandoval vivió con intensidad el partido y salió radiante de Vallecas, no sin dejar claro su cariño por el Rayo y la confianza en que subirá a Primera, la misma que mostró sobre el objetivo que tiene su actual equipo, el Córdoba, para el que tuvo elogios al asegurar que "los jugadores se merecen todo".

"Confianza. A esta gente sólo hay que darle confianza y permitir que se equivoque en alguna ocasión", aseguró Sandoval en su primera respuesta, al asegurar que "no es fácil salir bien en Vallecas por el embrujo que tiene, que te hace cometer algunas errores. El equipo no ha estado mal, pero ha permitido tres transiciones, pero queríamos estar juntos y cortar la línea de Trejo con Bebé y Raúl de Tomás y Embarba. Hemos hablado con tranquilidad para seguir haciendo lo mismo y esperar que el Rayo se equivocara porque no estaba con esa fluidez de juego y cuando eres líder quieres hacer más de lo que puedes, y con el rombo que hemos hecho en el centro del campo y los carrileros, que en la primera parte han estado con el freno de mano echado dejando a Sergi muy solo; cuando hemos visto que podíamos, la confianza lo hace todo". "Los jugadores se merecen todo, por la interpretación y el saber hacer en el campo", aseguró exultante.

El madrileño destacó el valor del triunfo porque "tenemos que ganar nosotros porque por mucho que pierdan los de arriba, no vamos a alcanzarlos. Cualquier equipo te puede ganar en esta categoría, como el Lorca o nosotros al Rayo, y no tenemos que relajarnos, hay que hacerlo bueno en el partido ante el Almería", apuntó, partido para el que vaticinó que "el martes o el miércoles seguro que se acaban las entradas".

El técnico blanquiverde alabó a su hinchada porque "la afición de Vallecas te anula, y la nuestra no ha dejado de cantar, de creérselo, de estar, he pedido perdón a la afición de Vallecas porque me ha dado todo, pero hoy tocaba ganar y estoy súper contento de poder llevarnos los puntos para Córdoba. Sé que el Rayo va a estar en Primera pronto porque no hay quién le pare, porque no le va a parar nadie".

"El otro día contra el Huesca no merecimos ese resultado y cuando ves que tu equipo sabe competir con los grandes, te lo crees y la esperanza es suya, este equipo quiere quedarse en Segunda y esta victoria tiene más valor porque es el líder y en este campo no es fácil ganar. Tiene mayor valor esta victoria, pero no nos puede dar complacencia, sino seguir en la misma línea de trabajo y luchar hasta el final, tras recortar todos estos puntos", valoró sobre lo que queda por venir.

Recordando su pasado en el Rayo, Sandoval reconoció que le daba "mucha rabia porque en mi segunda etapa en el Rayo vine a vivir lo mismo que en la primera, pero me fui en silencio, porque siempre era un rayista". Sobre las posibilidades que se le abren ahora al Córdoba fue claro: "En mi equipo tengo muchísima fe, y no me importa el calendario porque si me equipo está serio y concentrado, seguro que lo vamos a hacer. Si cuando me dijeron de ir con 13 puntos de desventaja, fui creyendo que era posible, cómo no voy a pensarlo ahora que estamos a uno...".

En su valoración del encuentro de Vallecas, el técnico del Córdoba aseguró que su idea "no era jugar con cinco, sino tres centrales y dos carrileros muy profundos, pero nos han hecho que Fernández y Javi Galán defendieran más que atacaran y luego lo hemos hecho en la segunda parte. Vallejo ha hecho un partido bestial y ha tapado todo el funcionamiento de Trejo, pues sin hacer un marcaje al hombre ha impedido que filtraran balones, y cuando llueve hay que sacar el paraguas y ponerse en manga corta cuando sale el sol", por lo que concluyó que "los jugadores se adaptan a todos los sistemas y eso dice mucho de su inteligencia".