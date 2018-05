"El equipo se deja el alma"

José Ramón Sandoval llegó calmado a la sala de prensa después de soltar la tensión acumulada en un choque de alto voltaje. El madrileño tuvo palabras de elogio para la afición que llenó El Arcángel y para sus jugadores, a los que vio con "mucho temple" en un encuentro tan complicado. "Teníamos muchas ganas. Nuestra gente nos ha metido en el partido. No he visto así el estadio nunca. Eso nos ha hecho llegar con fluidez en ataque", comentó el de Humanes, que admitió que "a partir del gol ellos dieron un paso adelante, nosotros jugamos más directos y el partido se igualó". Además, en la segunda parte aseguró que su equipo "no empezó mal, pero la responsabilidad ha pesado. Hemos tenido que hacer cambios, metimos el doble pivote con Vallejo y aguantamos más, hasta la expulsión". Pese a ello, Sandoval alabó que "el equipo se ha dejado el alma y ha estado de diez. Es mérito de los jugadores y no era fácil sabiendo que en la jornada todos los resultados nos perjudicaban. Ahí se ha visto el temple de estos jugadores y las ganas que tienen de salir".

Para lo que viene ahora, el técnico aseguró que son "capaces de ganar en Reus, aunque no va a ser nada fácil, pero si lo hacemos dependeremos de nosotros en la última jornada". José Ramón Sandoval lamentó que "si alguno hubiera pinchado el partido de Reus era decisivo si ganábamos pero hasta el final vamos a estar en la lucha", porque "hay que saber de dónde venimos, que estábamos a 13 puntos y los hemos recortado, aunque con los 26 que hemos hecho no nos ha dado para salir pero hay que seguir trabajando y creer".

El preparador cordobesista bromeó al asegurar "el que no salga, como dice Joaquín, es el que tiene multa". "Se han ganado el salir un rato pero mañana -por hoy- hay entrenamiento", pues "va a ser una semana larga, nos vamos un día antes para Barcelona y esta es una de las grandes finales", porque "si llegamos al último partido dependiendo de nosotros nuestra gente no nos va a dejar caer".

Sobre el sufrimiento en la segunda parte cuando el Almería apretó, el técnico del Córdoba reconoció que "teníamos el partido en nuestra mano pero ellos habían llegado bien por banda, nos desplazaban mucho en el centro del campo, no estábamos cómodos y los laterales han empezado a recular". Ahí Sandoval metió a Álex Vallejo y "recuperamos más balones y los hemos podido rematar antes a la contra, pero el equipo ha sabido sufrir y este 2-0 es una brillante victoria".