Si entran Granada y Osasuna...

El Córdoba está encontrando serias dificultades para concretar sus primeras operaciones dentro de un mercado que ya ha señalado a sus dos primeros ogros: los recién descendidos Granada y Osasuna. Ambos conjuntos, con presupuestos ya anunciados bien por encima de los 20 millones de euros, no están dispuestos a escatimar esfuerzos en la confección de unas plantillas que les permitan regresar por la vía rápida a la máxima categoría. Sus movimientos hacia los jugadores con un cartel apetecible en la división de plata dificultan, por tanto, cualquier acercamiento del resto, gracias a propuestas más atractivas tanto en lo económico como en la duración y hasta en lo deportivo, vistas las aspiraciones.

De momento, el Granada ya ha puesto a disposición de José Luis a un portero de Primera como Javi Varas y al pichichi de Segunda, Joselu. Obligado a una reconstrucción plena, en la agenda nazarí hay lugar también para un hombre que ha sido vinculado fuertemente con el Córdoba: el carrilero Quini. El futbolista de Fernán Núñez acaba contrato con el Rayo Vallecano, donde sabe que no continuará, y ya ha tenido un puñado de contactos que no siempre han acabado en ofertas en firme. Entre ellas están las de los dos equipos andaluces, lo que dificulta un futuro que hace no mucho tiempo parecía claramente estar destinado a ser pintado de blanco y verde. Ahora hay alguna duda más.

El carrilero cordobés es próximo agente libre al cerrar su vinculación con el Rayo Vallecano

No sólo eso. El Córdoba también ha chocado con otro de los que desde ya parten como aspirantes claros al ascenso: Osasuna. El club navarro, con alguna operación abierta para dar salida a gente con novias en la élite -Clerc interesa al Espanyol-, es el que con más fuerza se ha movido para atar a Ángel, el único gran goleador libre en Segunda. Su propuesta, por encima del medio millón de euros largo, puede ir acompañada de un contrato de larga duración (4 años), lo que dificulta cualquier respuesta. Eso sí, el tinerfeño tampoco descarta vivir su primera experiencia en el extranjero y mira al KAS Eupen belga.

Pero no todo son entradas, también puede haber salidas. Y ahí está el caso del cordobés Juan Rafael Fuentes, de nuevo vinculado este mercado con el CCF del que salió en verano de 2013 con destino al Espanyol. Ahora, el lateral izquierdo no tiene claro su futuro en Pamplona, algo que depende sobre todo de si sale alguien más en su puesto. En la agenda de los blanquiverdes está, en parte por ese deseo ya público de acordobesar al plantel, aunque ya se sabe que la oferta y la demanda, y sobre todos los tiempos que marquen los poderosos, son los que terminarán de abrir las hostilidades en un mercado que aún se cuece a fuego muy lento.