Un ensayo con novedades de cara a la final

Con el mal sabor de boca dejado por los últimos resultados cosechados, en los que se sumó dos puntos de nueve posible, Luis Carrión podría introducir cambios en el once inicial de cara al compromiso del sábado ante el Reus. La segunda sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva acabó con un partidillo a campo completo en el que se pudieron ver varias lecturas. Con titulares y suplentes mezclados, el barcelonés, visto el ensayo de ayer, podría devolver al once a Edu Ramos, Juli y Piovaccari.

La derrota del pasado domingo ante el Getafe hace que el preparador cordobesista pruebe cosas de cara a revertir la mala situación. Con Pawel en la portería, la defensa no sufriría gran variación respecto a la que jugó en el Coliseum Alfonso Pérez. De este modo, Caro y Deivid formarán el eje central de la zaga, mientras que Antoñito y Bíttolo estarán en los laterales. Ahí acaba lo habitual, ya que el centro del campo y la delantera sufrirán posiblemente variaciones.

El delantero italiano dio el susto durante la sesión tras sufrir un golpe en el tobillo

El primer cambio estará en el pivote, en el que Edu Ramos, que no jugó en Getafe, volvería a ser titular. El malagueño, pieza indiscutible en gran parte de la temporada para el entrenador catalán, perdió su sitio tras perder en el José Zorrilla ante el Valladolid (2-1). Desde esa fecha, Carrión apostó ya por Aguza, Javi Lara y Markovic. Ante el Almería, el Mallorca y el Mirandés, Ramos sí entró en la segunda parte, pero se quedó a cero ante el Getafe. Ahora vuelve a las quinielas de una titularidad que compartirá en principio con Aguza y Javi Lara, por lo que el serbio perderá su plaza de inicio.

Otra de las alternativas podría ser Juli. El de Alcoy, ya recuperado de su lesión, podría entrar en el costado derecho por Pedro Ríos. Tras jugar en la segunda mitad ante el Almería, el Mallorca y el Getafe, el ex del Alavés, que no jugó en la última cita en casa ante el Mirandés, acompañaría en la línea de desestabilización a Javi Lara o Aguza y a Javi Galán.

En la punta de ataque, Carrión apostaría por un delantero nato, por lo que Alfaro perdería los galones cogidos el pasado domingo en Getafe. Con Rodri peleado con el gol desde hace ocho jornadas, el preparador barcelonés podría dar entrada a Piovaccari, que dio el susto de la sesión tras recibir un golpe en el tobillo. Aún así, tras la atención sobre el verde del fisioterapeuta, Tochu Sánchez, el ariete blanquiverde, que volvió a jugar en Getafe tras recuperarse de su lesión, completó el entrenamiento junto al resto de compañeros. Ahora Carrión tiene dos días para cuadrar mejor los cambios.