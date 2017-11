La enfermería se llena

Parece que nada le puede salir bien al Córdoba esta temporada. La semana pasada, su entrenador Juan Merino se felicitaba por el simple hecho de disponer por primera vez de toda su plantilla para prepara un partido. Y apenas una semana después, la enfermería del cuadro blanquiverde se ha llenado de golpe, dejando una situación complicada, especialmente en cuanto a defensas se refiere, para encarar con garantías la visita a Huesca del próximo sábado. Para colmo, el club confirmó también a media tarde de ayer la grave lesión de Arnau Mirambell, defensa del filial, que estará seis meses de baja tras romperse los ligamentos de su rodilla izquierda.

En el partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa, Jaime Romero se marchó lesionado al cuarto de hora. El club comunicó el pasado lunes que las molestias del futbolista no eran importante, pero finalmente se ha confirmado que sufre una "lesión de grado I en el pectineo derecho". Su tiempo de baja está supeditado a la evolución de las molestias.

La sanción de Joao Afonso complica la vida a Merino para alinear una defensa en Huesca

Además, el hecho de que Fernández, Caro y Josema no entrenasen con el equipo en las últimas sesiones se debía lógicamente a molestias musculares que también fueron concretadas por el club. La que parece menos grave es la dolencia de Josema, pues se trata de un "sobrecarga en el aductor" que le impide entrenar con normalidad pero que le podría permitir estar en el partido de El Alcoraz. Más difícil quizás lo tiene Caro, que presenta un "esguince en el tobillo derecho", después de que regresara al equipo para la convocatoria ante la Cultural, aunque finalmente no disputó ni un minuto. Por último, Fernández se mantiene sin entrenar por una "contusión en el antepie izquierdo". Los servicios médicos del club no quisieron señalar un tiempo de recuperación y se limitaron a apuntar que la incorporación de los jugadores irá en función de su evolución.

Esos percances, unidos a la baja de Joao Afonso por sanción, dejan a Merino en vilo de cara al choque ante el Huesca, porque parece evidente que alguno de los tocados no llegará a tiempo.

Con todo, la noticia más triste en cuanto a lesiones es la de Arnau Mirambell, defensa del filial blanquiverde que, tal y como detalló el club, se ha roto "el ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda". El joven zaguero será opera el viernes y estará de baja seis meses.