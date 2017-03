"Me encuentro bien y la lesión está ya olvidada"

El Arcángel acogerá el domingo la vuelta del capitán. Deivid ya está disponible de cara a la cita del domingo ante el Elche. El canario se mostró "muy contento" por poder ayudar al CCF, ya que "me encuentro muy bien y la lesión está ya olvidada".

Atrás han quedado seis meses en el ostracismo, en los que Deivid ha trabajado duro para llegar lo antes posible, algo que ha logrado gracias a su esfuerzo. No obstante, no pudo volver antes por la nefasta gestión realizada por el club, que le dio la baja para poder firmar a otro jugador y al final no se concretó ningún fichaje. "No estaba disponible porque no tenía ficha y había que esperar, pero llevo ya más de un mes y medio entrenando al mismo ritmo que los compañeros. Me encuentro muy bien físicamente, pero evidentemente no sé a la hora de competir", aclaró Deivid a CCFTV. No obstante, indicó que "hemos jugado varios partidos con el filial para ir cogiendo ritmo y sensaciones y la verdad es que me encuentro bien, la lesión está totalmente olvidada porque no tengo dolores prácticamente desde el primer día". Ahora ya "estoy disponible para el domingo y será el míster el que decida".

El canario reconoce que tiene "mentalidad fuerte, por eso sabía que acortaría los plazos"

Aunque su regreso en un principio se esperaba más tardío, Deivid comentó que "tengo mentalidad fuerte y ganadora, por eso sabía que acortaría los plazos", algo que logró porque "he trabajado muy duro". Aún así, reconoció Deivid que "ha sido un año duro para el Córdoba", ya que hubo "demasiadas lesiones". Eso sí dejó claro que "sabía que acortaría los plazos y jugaría antes de que acabara el curso", apuntó el zaguero cordobesista, que jugó su último encuentro con el CCF el 20 de septiembre, cita que midió a los blanquiverdes con el Alcorcón en Santo Domingo.

Ahora ya todo quedó atrás y "prácticamente desde el primer día he soñado con este día. Ya lo tengo cerca, aunque las últimas semanas se me ha hecho complicado, porque verte bien y no poder competir hace que sea más duro que cuando el inicio de la lesión".

También quiso valorar Deivid que esta temporada "nos está pasando de todo. Ha sido un año durísimo, con muchos problemas, pero quedan 11 finales y todos tenemos que ir a una". "En Segunda, como no estés al cien por cien, con el 90 no te da para ganar los partidos", aclaró el canario. Además, cree necesario tener "esa pizquita de suerte". El domingo llega el Elche, un rival con "bandas rapidísimas y con un entrenador que quiere el balón y le gusta jugar bien".