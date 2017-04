La "emoción" de Deivid en su regreso

Deivid no olvidará el encuentro del pasado domingo ante el Elche. Tras seis meses alejado de los terrenos de juego por una lesión y también por la nefasta gestión de la entidad, que le dio la baja cuando al final no se hizo ningún contratación para cubrir su larga ausencia, el central canario volvió a jugar tras estar entrenando con el grupo durante cerca de mes y medio. Lo hizo en casa, con el apoyo de los suyos y de titular. El capitán volvió para liderar la zaga cordobesista, reto que consiguió junto a sus compañeros al dejar la portería a cero ante los ilicitanos.

Aunque no está hecho todavía al ritmo de competición, algo que debe coger con minutos, como reconoció el propio Carrión en la previa del duelo ante los de Toril, Deivid mantuvo el equilibrio y la colocación en una defensa que ha sufrido sin él. Tras reventar los plazos previstos, el ex de Las Palmas llega a tiempo para coger el timón del barco y sacarlo del problema. De momento, en su primer envite, todo fue viento en popa para alegría de un cordobesismo que está desilusionado por el devenir del campeonato y también por la pésima gestión realizada por la directiva.

El central blanquiverde volvió al verde seis meses después de su último encuentro

Tras su debut del pasado domingo, Deivid lanzó en redes sociales un emotivo mensaje, que comenzaba recordando lo "difícil que es explicar lo que sentí al volver a escuchar el himno sobre el césped y vestido de blanquiverde". Además, apuntó que "había soñado con ese momento, lo había visto muchas veces repetido en mi cabeza, y aún así no fui capaz de controlar la emoción". "Han sido meses duros, no tanto por la lesión si no por haber estado alejado del terreno de juego, pero ni la rápida recuperación ni la actitud positiva hubieran sido posibles sin vuestro apoyo y mensajes de ánimo que me han ayudado a permanecer fuerte", reconoció Deivid. El mensaje sigue dando las gracias a "los profesionales en cuyas manos ha estado mi recuperación", destacando a José Roca y Javi Poveda por "haber sido mi sombra todos estos meses". En definitiva, el canario quiso dar las gracias a todos los que le han ayudado a trabajar a romper los plazos previstos de una lesión que ya está olvidada. En su cabeza ahora sólo está sacar el equipo de la complicada situación, algo que no le fue nada mal en su debut, en el que completó los 90 minutos.

Con 10 encuentros para finalizar el campeonato liguero, el defensa blanquiverde vuelve a coger el timón de un equipo que lo necesita como agua de mayo. Con su simple presencia en los siete encuentros que lleva disputados, el Córdoba ha conseguido 14 puntos. Sólo el Huesca fue capaz de frenar a los blanquiverdes (3-0). Ahora toca volver a crecer y hacerlo desde la defensa, como se hizo con el Elche. El capitán ya ha vuelto para alivio de todos.