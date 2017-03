Ante las dudas, riqueza táctica

En el fútbol actual, la figura del entrenador va mucho más allá de la de un simple alineador. Desde el banquillo se ganan muchos partidos, ya sea con variantes de inicio o en el desarrollo del choque, o con acciones de pizarra en la pelota parada. Durante la mayor parte del campeonato, en el Córdoba se ha echado en falta valentía en la banda para cambiar encuentros, riqueza táctica que fuera más allá de las sustituciones hombre por hombre para terminar dejándolo todo como estaba. Ocurrió durante la etapa de José Luis Oltra y también en la que actualmente dirige Luis Carrión, que en el último mes se ha atrevido a dar un paso al frente, hasta pisar terreno desconocido, con el fin de conducir el proyecto hacia el objetivo de la permanencia. Porque con los cambios han llegado victorias, dos de manera consecutiva en El Arcángel, la última exprimiendo al máximo los recursos para obtener, en el alargue -de nuevo- y tras verse con todo perdido, tres puntos que son los que los blanquiverdes tienen ahora de renta con el descenso.

La llegada de Carrión al primer equipo apenas ofreció una ligera modificación en el dibujo, siempre con línea de cuatro atrás hasta que la situación del partido no se convertía en límite. El trivote de la medular pasó a tener un vértice defensivo y dos volantes, en lugar de dos mediocentros en línea y un enganche, situación a la que también recurrió el catalán. Pero aunque la mejora en la circulación del balón fue evidente en un primer momento, la raíz del problema se mantuvo, empujando poco a poco al equipo hacia la cola de la clasificación. Entre otras cosas porque el principal hándicap del Córdoba desde que arrancó el ejercicio es su falta de contundencia en las áreas, especialmente en la propia (con 40 tantos encajados es el segundo más goleado de la categoría, sólo mejor que el Mirandés, con 46).

La unión de Piovaccari con Rodri en la punta de ataque reactivó al CCF en la última media hora

Pero todo empezó a cambiar hace cuatro jornadas. La visita al Levante fue aprovechada por Carrión para probar con una línea de tres centrales y dos carrileros que no había utilizado en toda su carrera. El tropiezo con el líder no evitó que esa apuesta tuviera continuidad, pues dejó detalles positivos que luego se han traducido en una mayor contundencia defensiva, minimizando las ocasiones de gol del rival de turno... pero reduciendo también la capacidad ofensiva del equipo.

Así, aprovechando la vuelta a El Arcángel -tras ganar la anterior cita al Alcorcón y perder, con diez, en Tarragona-, el pasado sábado ante el Zaragoza el técnico introdujo de inicio una variante táctica según tocara atacar o defender para exprimir mejor las virtudes de sus futbolistas, alguno fuera de zona como Bergdich, al que le tocó tapar la banda derecha pese a su condición de zurdo cerrado. El Córdoba mantuvo una línea de tres atrás con balón que acogía a Bíttolo cuando eran los maños los que miraban el área de Pawel; el marroquí actuó siempre como interior para tratar de dar más fuerza al ataque, algo que no siempre consiguió.

La jugada, inteligente sobre el papel, no funcionó del todo pese al mayor dominio territorial y en llegadas de los locales por un fallo defensivo y el pleno de acierto de Ángel en la única oportunidad de gol aragonesa. Por lo tanto, el CCF tuvo que jugar una nueva carta en el arranque de la segunda mitad: Piovaccari al campo por Edu Ramos y un 3-4-1-2 con cierta anarquía sobre el verde. Eso abrió espacios para la contra visitante -Edu García, Dongou y Ángel tuvieron el segundo, y por tanto la sentencia, en sus botas- y dibujó un partido de ida y vuelta que continuó incluso con el empate de Rodri tras una acción de pizarra en saque de banda largo de un Bíttolo que ya había amenazado en un par de ocasiones antes a la zaga maña con este arte. Y al final, con dos cambios naturales para refrescar el ataque con Donoso y Markovic, el Córdoba encontró el premio a su valentía en forma de triunfo ya en el tiempo de prolongación.