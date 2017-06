La doble motivación de Carrión

"Se tiene que notar que nos jugamos más", comentó Luis Carrión en la previa del choque de esta tarde en Vallecas. Es uno de los aspectos claves del duelo entre un Rayo que viene de abrochar la permanencia en Zaragoza y un Córdoba que necesita un punto para hacer lo mismo. Pero el técnico blanquiverde tiene más motivos a los que agarrarse que el simple hecho de "acabar la temporada" en tierras madrileñas, y el primero es corregir el importante déficit numérico a domicilio acumulado en la segunda vuelta: "Vamos con la idea de hacer un buen partido para sumar fuera ya".

El CCF afronta el partido después de que su "situación haya mejorado con los últimos puntos", hasta el punto de que depende "de hacer las cosas bien y no mirar mucho más allá". De hecho, sólo el mero hecho de puntuar en Vallecas le otorgará la permanencia matemática pase lo que pase en los otros escenarios con rivales directos implicados. Y eso hace que el preparador cordobesista catalogue como "privilegiada comparada con otros" la situación de su equipo, si bien desea que todo lo virtual pase a ser real hoy mismo.

"Esta semana es importante porque, en nuestro caso, si ganamos o empatamos estaremos salvados del todo", argumentó Carrión antes de detenerse en el resto de atractivos de la competición: "Por arriba he mirado poco porque no es nuestra batalla, pero puede quedar todo finiquitado, al igual que por abajo es una jornada también importante. Cada vez queda menos, y si se consigue ganar hay muchos partidos que puede hacer los objetivos matemáticos; es clave para todos, pero para nosotros también".

Y eso es algo que debe reflejarse en el terreno de juego, por mucho que el Rayo Vallecano "es un buen equipo, que tiene buenos jugadores". El técnico del Córdoba advierte que "está salvado y querrá agradar a la afición tras un año difícil yendo a por los tres puntos, pero se tiene que notar que nosotros nos jugamos más". Ese aspecto motivacional debe ser básico para superar a "un equipo que con Míchel ha dado más importancia a tener el balón y llegar a través de la elaboración".

"No sé qué equipo sacará tras estar salvado, pero la propuesta va a ser la misma de salir desde atrás y, más liberados, quizás intenten un buen juego", explicó Carrion, que tiene la receta para combatir a los vallecanos: "Robarles y tener posesión, o no,, pero hacerlo todo a través del balón, con la idea de que el que vaya a ver el partido vea que un equipo se juega algo y otro no", algo a lo que puede ayudar que "los jugadores tienen ganas de cambiar la dinámica fuera de casa de la segunda vuelta". En sus manos está, tanto eso como amarrar la permanencia, que ya es hora.