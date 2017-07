Ocho despedidas y una última incógnita

Era una simple formalidad, porque su situación estaba más o menos clara, pero ayer se produjo el final de los contratos de nueve futbolistas de la primera plantilla del Córdoba. Casi una decena de jugadores de los que sólo uno, Mariano Bíttolo, tiene alguna opción de continuar vistiendo la blanquiverde, si bien su renovación parece ahora más lejos que nunca.

El guardameta Razak; los defensas Samu de los Reyes, Héctor Rodas y Bíttolo; los centrocampistas Pedro Ríos y Bergdich y los delanteros Rodri, Piovaccari y Juli son los hombres que terminaron ayer su etapa en la entidad cordobesista. Curiosamente, tan solo Piovaccari parece tener ya destino, en el fútbol chino, a pesar de haber tenido antes ofertas de Italia. El punta transalpino confirmó la semana pasada su no continuidad en el Córdoba, después de que fuese su propio agente el que requirió información al club sobre los planes de futuro respecto al ariete que llegó el verano pasado de la mano de Emilio Vega.

Del resto de descartes, poco o nada se sabe hasta la fecha. Razak tiene cortada la vía de la renovación por la promoción de Marc Vito, pero de momento no ha trascendido posible destino para el ghanés. Samu de los Reyes y Bergdich, por su parte, abandonarán la disciplina blanquiverde después de no contar para Luis Carrión. Su inactividad en el curso pasado les hace gozar de poco cartel en la categoría de plata. Más atractivos para algunos equipos parecen ser Héctor Rodas, Rodri y Juli. Los dos primeros han sonado para el Huesca de Emilio Vega, mientras que el segundo lo hace con fuerza para el Elche. Además, Pedro Ríos recibió comunicación por parte del propio Carrión de que no contaba de cara al nuevo proyecto, tras dos cursos en blanco y verde.

El único que podría seguir en el CCF es Bíttolo, aunque el lateral izquierdo está ahora mismo lejos del conjunto blanquiverde. Como él mismo desveló a Cordobadeporte hace días, la primera propuesta del club fue contestada por su agente con una contraoferta de la que no han recibido respuesta. La entidad cordobesista, de hecho, maneja alternativas para la posición, como Pinillos y Jorge Casado, que ha sido ofrecido por sus agentes ya que no cuenta en el Zaragoza, a pesar de tener un año más de contrato. Bíttolo, por su parte, maneja ofertas de España y del extranjero, aunque su primera opción es continuar en Córdoba si se alcanza un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Esa sería la última renovación del Córdoba, que desde ayer cuenta con ocho hombres menos en su plantilla.