El desenlace se alarga

Aunque la salida de Deivid será un hecho real dentro de poco, el desenlace se está alargando más de lo esperado. De momento, todo sigue igual, a falta de que se haga oficial la marcha del central canario, que será jugador del Valladolid las dos próximas temporadas. Eso sí, antes deberá resolver su vinculación con el CCF, club en el que ha militado las tres últimas campañas. El asunto sigue parado y las aguas están revueltas por la salida de un pilar clave en la permanencia del equipo durante este pasado ejercicio. A la espera de que todo termine de la mejor manera y con Deivid lejos de Córdoba, en Valladolid, donde presentaron ayer a Antoñito, ya lo esperan con los brazos abiertos. El director deportivo del club pucelano, Miguel Ángel Gómez, no se escondió cuando le preguntaron por la llegada del exjugador de Las Palmas. "Deivid es un jugador con un perfil interesante para nosotros, sobre todo por el estilo de juego del entrenador. Queremos ser protagonistas con el balón y Deivid nos puede ayudar", reconoció ante los medios el propio Gómez. Además, añadió que "tiene experiencia, es un defensa muy interesante y lo conozco bien de una etapa anterior, a lo que se añade el perfil humano, porque como Antonio es una persona equilibrada", apuntó Gómez durante la presentación del lateral sevillano y de Sulayman como nuevos jugadores pucelanos.

¿Cuándo se hará oficial? En horas o en días. Deivid será jugador del Valladolid más tarde que pronto, por lo que todo dependerá de la rescisión del contrato del central canario con la entidad cordobesista. El viernes pasado, el asesor del máximo accionista, Cándido Cardoso, llamó a Deivid para comunicarle que no contaban con sus servicios. Tras esta decisión, el canario, que tenía el interés de equipos como el Sporting o el Granada, buscó nuevo destino y ahí apareció el Valladolid. Ahora sólo falta resolver los flecos de una operación que se está alargando más días de lo esperado y que hará que Deivid no pueda estar hoy a las órdenes de Luis César Sampedro en el inicio de la pretemporada pucelana. No obstante, tampoco se espera que el viernes esté en Córdoba, donde el CCF comienza su preparación de cara al ejercicio 17-18. Ante esta tesitura, todo queda pendiente de la firma de documentos y el posterior anuncio de su salida. Hasta que llegue ese momento, tocará esperar.

La salida del capitán cordobesista queda a expensas de que se resuelva su rescisión

La salida de Deivid sería la cuarta desde que el club hiciese lo propio con Guille Donoso, Borja Domínguez y Antoñito. El lateral de Herrera, tras la llegada de Fernández y Loureiro, no tuvo problemas en resolver su situación con la entidad cordobesista. A pesar de tener un año más de contrato, el CCF le dio la carta de libertad para poder firmar donde quisiera. El Valladolid de Luis César Sampedro, técnico al que conoce bien de su etapa en el Poli Ejido y en el Albacete, fue su destino. De hecho, ayer ya lució la blanquivioleta en el José Zorrilla. Durante su presentación, Antoñito explicó que "cuando a uno le llama un club histórico como el Real Valladolid no se puede decir que no". Además, reconoció que es una oportunidad de "buscar una meta importante", aunque aclaró que "hablar de ascenso implica mucha presión". "Es fundamental conseguir cuanto antes 50 puntos y, a partir de ese momento, ya se podrán hacer planes para tratar de conseguir el objetivo del club", señaló Antoñito.

Tras Antoñito y Deivid, el club debe resolver todavía las salidas de Abel Moreno, Bijimine, Luso y Carlos Caballero. La puerta tiene que abrirse para que puedan entrar más fichajes. Ya van nueve pero faltan todavía más piezas.