El derbi de las leyendas

Con una previa más larga de la habitual por aquello del parón de Liga, el derbi que paraliza Sevilla comienza desde hoy a vivir su recta final y símbolos del Betis como Alexis, Alfonso, Belenguer, Doblas, Fernando, Oli o Pier lo analizan desde ópticas diferentes pero con un punto en común. Y es que todos ellos consideran que puede ser un encuentro propicio para que el Betis inicie un cambio de dinámica.

"Son especiales, lo que pasa es que el Betis llega muy necesitado. Yo creo que es un buen encuentro para empezar a sumar y escalar posiciones, sobre todo por la confianza y la moral que te da ganar. En un derbi, incluso el equipo que está peor sale más motivado... Será un partido de mucha intensidad y ojalá se decante del lado del Betis", comenta Alfonso Pérez Muñoz, protagonista de uno de los derbis que se guardan en la memoria de los béticos con aquel 0-3 de la temporada 96-97. "Encima marcó Olías. Eso queda en la memoria de todos", dice entre sonrisas Pier, que apunta a aquel derbi como su principal recuerdo de esos partidos de máxima rivalidad. "El derbi vendrá bien para comenzar la reacción. No hay favorito y estoy convencido de que ganará el Betis. Con la vuelta de Rubén (Castro) el equipo va a mejorar. Su ausencia ha sido clave. Con sus goles, el equipo tendría cinco o seis puntos más", asegura el tinerfeño.

¿Influirá el 5-1 de la temporada pasada en el ánimo de los béticos? La respuesta también es unánime y todos lo considera un elemento motivador más. "Hay mucha gente nueva, y para lo malo o lo bueno el fútbol te da revancha. Si yo hubiera vivido ese 5-1 ahora iría con muchísimas más ganas de sacar algo positivo y no con ningún temor", asegura Doblas, que recuerda dos derbis de los que disputó en Nervión una manera especial: "La anécdota más grande fue la que nos hizo pasar Teixeira Vitienes. Nos tuvo una hora en el campo y hasta se me despintó la publicidad que llevaba mientras calentaba. También recuerdo uno que perdimos 3-2 en el que no hubo televisión, íbamos ganando 1-2. Yo nunca he ganado allí con el primer equipo y esa espina me la llevo clavada".

"El equipo llega en un puesto complicado, hay que ir con mucha tranquilidad, con mucha humildad y luego en el terreno de juego demostrar su calidad y que eso valga para superar al Sevilla, que lo pondrá difícil", aconseja Alexis, que también retiene un derbi en la memoria: "El primero que jugamos cuando retornamos a Primera, en el que tuve la suerte de hacer el gol. Es imborrable".

"La goleada debe servir para que no se vuelva a repetir, que el equipo no salga con la caraja del año pasado. De los errores se aprende y seguro que Mel incidirá en ello, para que salgan con las pilas puestas. Los pequeños detalles deciden el partido más allá de la táctica de que el Betis sea último", analiza Oli.

"Junto a la final de Copa, es el partido más bonito del año. Ante el Madrid o el Barcelona son duelos de mucha calidad en el campo, pero la intensidad del derbi no la he vivido en otro partido", afirma el malagueño Fernando, uno de los que se vestiría de corto el domingo. "La responsabilidad de defender esa camiseta delante del Sevilla es muy grande y tapa todo lo demás", finaliza Belenguer.