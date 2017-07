Tras hacer oficial el pasado sábado la contratación de Jaime Romero, el Córdoba anunció ayer su noveno fichaje de cara a la próxima temporada. Joâo Afonso, tal y como avanzó ayer el Día, ya es nuevo jugador de la entidad blanquiverde. El defensa luso llega en calidad de cedido por parte del Vitória Guimaraes y será el recambio en el eje de la zaga de Deivid, que pondrá rumbo al Real Valladolid tras rescindir su contrato.

Afonso, de 27 años y nacido en la localidad lusa de Castelo Branco, vivirá su primera experiencia en el extranjero tras jugar la pasada campaña a prestamos en el Estoril, con el que participó en 33 partidos en la máxima categoría portuguesa. El zaguero, tras formarse en las categorías inferiores del equipo de su localidad natal, llegó a formar parte de la plantilla juvenil del Benfica. Incluso debutó con el primer equipo del O Glorioso. En 2014 recaló en el Vitória Guimaraes, club al que sigue perteneciando. Afonso disputó 87 partidos en las últimas tres temporadas en la máxima categoría lusa, para sumar 54 encuentros entre las dos temporadas que militó en el Vitória de Guimaraes, el club poseedor de sus derechos. El curso pasado ya fue cedido al Estoril, equipo que milita también en la Primera División portuguesa. Ahí fue una pieza clave en los esquemas del equipo luso, que contó con Afonso en 33 encuentros durante el campeonato liguero.

El club cordobesista podría tener una opción de compra por 750.000 euros

Ahora el Córdoba se ha hecho con sus servicios. Llega también a préstamo hasta el 30 de junio de 2018. No obstante, según informa el periódico portugués Record, la entidad blanquiverde tendría una cláusula de compra cifrada en 750.000 euros sobre un jugador que va bien en el juego aéreo y posee una buena salida de balón.

Con la llegada de Afonso, el club cuenta ya con nueve fichajes. Además, la defensa se apuntala con el jugador luso tras las incorporaciones realizadas por el club de Fernández y Loureiro, que cubrirán el lateral diestro; y Pinillos, para el izquierdo. Caro y Cisma seguirán, aunque no se descarta otro central más ante la más que posible salida de Bijimine y de Luso, que podría jugar más atrasado como ya hizo a lo largo de esta temporada. El que no estará es Deivid, con el que el club no cuenta y pondrá rumbo al Real Valladolid.

Con el trabajo muy encaminado, el CCF, que arrancará el viernes la pretemporada, tiene el platel prácticamente confeccionado, aunque aún queda por llegar tres jugadores más. Eso sí, también habrá que volver a abrir la puerta de salida. Tras la marcha de Borja Domínguez al Alcorcón y las de Antoñito y Deivid al Valladolid, el club debe aún cerrar las salidas de Abel Moreno y Jonathan Bijimine. A ellos se uniría Luso, que podría estar en la órbita del Gimnàstic de Tarragona, e incluso Carlos Caballero, a los que les resta un año más de vínculo con la entidad cordobesista. Con nueve fichajes realizados, un año más el CCF ha remodelado el plantel de forma numerosa. Eso sí, al contrario de otros cursos, el club ha apostado por jugadores jóvenes, con proyección, a los que les ha hecho contratos de largo duración.