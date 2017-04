A dar el salto definitivo

El Valladolid comenzó su tercera temporada consecutiva en Segunda con el mismo objetivo que se fijó tras el descenso: regresar a la máxima categoría, bien de forma directa o a través de un play off que aún sueña alcanzar. Para ello, apostó por Paco Herrera, técnico que ascendió al Celta y a Las Palmas, y que remodeló una plantilla en la que mantiene su confianza, pues en el mercado invernal sólo llegó Espinoza, jugador que acaba de superar una lesión y que podría debutar ante el Córdoba.

El Valladolid comenzó bien la temporada, pero todo se le torció. Hubo paciencia con el equipo y el técnico, y aunque comenzó de nuevo a dar resultados, su irregularidad no le ha permitido enganchar con una zona de play off por la que suspira, aunque de reojo no deja de mirar a la de peligro. Ahora, en lo primero en lo que piensa es en llegar a los 50 puntos con los que certificar la permanencia, para después pensar en cotas más altas.

sin balón

Los pucelanos, que ofrecen un enorme equilibrio defensa-ataque, tienen una plantilla corta pero polivalente. Paco Herrera ha adaptado a su plantel a diferentes estilos de juego. Se siente cómodo con un 4-4-2 con un centro del campo en rombo, con el pico más cercano a su defensa dispuesto a dar equilibrio y a incrustarse entre los centrales, y el más lejano reforzando la medular además de ayudar a los dos hombres más adelantados. De igual forma se adapta al 4-2-3-1 e incluso ha jugado con tres centrales en un sistema 5-3-2.

Becerra es el meta titular tanto con línea de cuatro o de cinco por delante. Moyano y Balbi ocupan los laterales, con Ángel e incluso Markel en la recámara. Los normalmente elegidos como titulares cumplen defensivamente y suben la banda con velocidad, potencia y peligro, llegando con facilidad a línea de fondo para colocar buenos centros.

El centro de la zaga la conforma Guitián y Álex Pérez, con Rafa incrustado entre ellos si Herrera decide jugar con tres centrales. Los tres son contundentes, con buen juego aéreo y buen posicionamiento, buenos movimientos de cobertura hacia los costados y facilidad para salir con el balón jugado.

con balón

En la medular, habitualmente forma con cuatro jugadores en rombo. Álex López ocupa el vértice más cercano a la defensa y Míchel el más lejano, teniendo como escoltas a Leao y Jordán. Estos últimos forman una dupla que aúna poderío físico y calidad técnica para manejar los partidos. Se encuentran respaldados por detrás y eso les permite construir hacia arriba, para que ellos mismos puedan llegar al área rival. El Valladolid se puebla por el centro y deja las bandas a los laterales.

Por delante, dos jugadores como referencia en ataque. Herrera ha ido alternando a José, Juan Villar, Raúl de Tomás y Mata. Los dos puntas tienen la labor de fajarse con los centrales, tratando de abrir espacios, sobre todo por el centro, para la llegada de los jugadores que aparecen en segunda línea. Además, se descuelgan hacia los costados para doblar los esfuerzos de los laterales en ataque. El Valladolid, con poca elaboración en la medular, trata de buscar a sus hombres más adelantados.

lo mejor

Solvencia defensiva.

lo peor

Muchas ocasiones, poco acierto.