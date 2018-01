Jesús León es el nuevo propietario del Córdoba. El empresario montoreño culminó ayer el acuerdo final con Carlos González para hacerse con el 98,7% de las acciones de la entidad y cerró así una tensa y larguísima negociación que estuvo a punto de irse al traste el pasado 10 de enero, cuando la familia González se levantó de la mesa de negociación y desató un cruce de acusaciones que añadió tensión extra a unas reuniones ya de por sí cargadas de contenido. El próximo lunes, tras la junta general de accionistas, León será nombrado oficialmente nuevo presidente blanquiverde, aunque desde ayer ya lleva a cabo esas funciones.

Tras una mañana intensa en Madrid, donde la operación quedó cerrada a primera hora de la tarde, el montoreño se desplazó hasta Córdoba para escenificar el cambio de poderes y trabajar desde ya en su proyecto, que ayer quedó bastante bien trazado con un decálogo que el propio León anunció ante la prensa. En su puesta de largo tuvo un padrino de excepción en la figura de Rafael Campanero, que acompañó al nuevo presidente del club y elogió su figura.

"Hoy he cumplido un sueño", aseguró Jesús León en su comparecencia en la sala de prensa de El Arcángel. Y no es para menos, pues el empresario natural de Montoro lleva años detrás de la compra del Córdoba y ha negociado con Carlos González siempre que éste se ha mostrado abierto a ofertas por el paquete mayoritario de las acciones de la entidad cordobesista.

En una abarrotada sala de prensa, con la presencia de muchos medios de comunicación, familiares y amigos del propio León, trabajadores del club e incluso un pequeño grupo de aficionados, Rafael Campanero dio la bienvenida a Jesús León después de que por los altavoces del recinto sonara el himno del cincuentenario del Córdoba. "Hace tiempo que conozco a Jesús y sé con el entusiasmo que viene al club. Él hace años que me ha hablado de esto y no he visto un hombre que quisiera ser más presidente que él. Me recordaba mucho a mí. Estos son los hombres que necesita el Córdoba, con ilusión, inteligente y que quiere luchar por el club de todos", apuntó el presidente de honor de la entidad cordobesista, que añadió que "si se equivoca lo hará como humano que es, pero acertará mucho porque es un hombre inteligente que se ha hecho a sí mismo. Todos tenemos que estar con él y con nuestro Córdoba".

Las primeras palabras de León fueron, curiosamente, de agradecimiento para Carlos González, pues ""a pesar de lo complicado de la negociación, se ha llevado con una profesionalidad por ambas partes para reseñar, y al fin hemos cubierto las expectativas que nos habíamos planteado". También se acordó el montoreño de la afición, "porque he sentido su apoyo para seguir adelante. Llevamos en esta operación de manera intensa dos meses pero mi intención de adquirir el club viene de años y no ha cesado en ningún momento".

Y a partir de ahí, el mensaje se centro en lo más inmediato, el objetivo deportivo del club. "El único objetivo que hay es la salvación del equipo, por lo tanto es momento de unión. Hay muchas cosas alrededores del club y creo que es momento para hablar de la salvación. Desde aquí hago un llamamiento para hablar de lo deportivo. Debemos ser un club enfocado a la ciudad y a la provincia. La situación es muy difícil, no nos vamos a engañar, y hay que enfocarse a actos de valentía y atrevimiento", apuntó el nuevo propietario del CCF.

Para esbozar su proyecto, Jesús León elaboró un decálogo que inmediata aplicación en todos los ámbitos de la entidad. En primer lugar, el nuevo presidente se marca el reto de "reforzar la plantilla y el cuerpo técnico en el mercado de invierno, haciendo un esfuerzo dentro de los límites que marca la LFP". El segundo punto redunda en "conseguir una unión perfecta entre plantilla, cuerpo técnico y directiva. La unión es imprescindible". Otro de sus retos es "fomentar el sentimiento y cultura del club; lograr el apoyo del cordobesismo y su implicación en la pelea por lograr el objetivo de la permanencia y acabar con la fractura social". El cuarto punto del decálogo de León habla de "lograr la participación de los jugadores veteranos en la vida y el devenir de la entidad". Esa apertura en el plano social se extenderá a las peñas, para lo que el nuevo rector se marca el objetivo de "trabajar para incorporar las peñas al club y lograr su unidad. En este sentido, abrir las puertas de nuestro estadio a las peñas, con la cesión de un local propio y con el propósito de llevar a cabo actividades de calado institucional". Los demás accionistas también tuvieron su hueco en el decálogo de León, que se marca como objetivo "abrir el club a los minoritarios creando un consejo consultivo que se reúna de manera periódica".

En cuanto a infraestructuras, los puntos señalados por León son dos. El primero habla del "ordenamiento y desarrollo de la ciudad deportiva, con medidas a corto plazo que permitan solucionar el conflicto con sus propietarios. El objetivo es que en ella pueda entrenar el primer equipo y sus categorías inferiores y que la infraestructura sea la adecuada para las necesidades de la entidad". El segundo es también inmediato y es "la reposición del césped e inmediata resolución del contencioso con Royal Verd".

Por último, el nuevo presidente blanquiverde señaló también su objetivo de "lograr la estabilidad del club con una estructura completamente profesionalizada" y recuperar el "diálogo permanente con los medios de comunicación".

Con esos retos en el horizonte se abrió ayer una nueva etapa en el Córdoba. El cambio accionarial ha devuelto la ilusión a una afición que ahora atisba una posibilidad de salvar la categoría, algo que será vital para que los objetivos de la nueva propiedad puedan alcanzarse lo más pronto posible.