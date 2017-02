"La culpa de todo es nuestra". Luis Carrión fue claro en un discurso en el que hizo autocrítica de la mala situación de un CCF que no ha ganado en lo que va de 2017 y sólo ha sumado dos puntos de 18 posibles, lo que ha hecho que entrase en la zona de descenso el pasado domingo tras perder ante el Huesca en El Arcángel (0-2).

Antes de verse las caras mañana con el potente líder, el Levante, el técnico catalán hizo balance de cómo fueron los entrenamientos -todos a puerta cerrada-. "Ha sido una semana de trabajo incidiendo en las cosas buenas que hubo el otro día e intentando mejorar las cosas que hicimos mal y que nos cuestan puntos'', apuntó el barcelonés.

Me gustaría que se supiese el equipo de memoria pero cuando las cosas no funcionan..."

El mayor problema es que la crisis va a más jornada tras jornada. De este modo, tras el enésimo revés en casa -no ganan en el coliseo ribereño desde el 24 de septiembre cuando vencieron al Nástic-, Carrión, al ser cuestionado por el estado anímico de la plantilla, comentó que "es una mezcla de todo. Cuando sales del encuentro estás de una manera y al día siguiente estás de otra". Además, apuntó que "Piovaccari -que salió afectado tras la derrota ante el Huesca- es un persona sentimental, que lo siente. En general, es un grupo responsable que sabe que la situación es nuestra, de todos. Hemos llegado a esta situación por nuestra culpa y tenemos una responsabilidad por eso pero no veo a ningún jugador hundido, yo no lo estoy", aclaró el entrenador cordobesista. Incluso apuntó que "quizás en un partido en el que merecemos más, te llegan y te meten un gol, te vas tocado. Tengo que estar fuerte y centrarme en lo futbolístico para intentar hacer daño al rival". De hecho, señaló que tienen que "estar fuertes para poder ganar en cualquier campo". Sobre el último envite, Carrión comentó que "se hicieron muchas cosas bien ante el Huesca pero hay que mejorar en defensa, no sólo los cuatros de atrás si no todos en conjunto".

Preguntado por si ve la clasificación, el técnico catalán fue también muy claro. "Cuando estás arriba la miras más que cuando estás abajo, que la sabes y la miras menos", comentó el preparador cordobesista. Además, agregó que "tenemos que ser coherentes y cambiar las cosas que se hacen mal para que la gente esté contenta con el equipo". "Tenemos una responsabilidad y tenemos que salir de esta situación", señaló el entrenador del CCF. Incluso lanzó una lanza a favor de sus jugadores, que "trabajan muy bien. Aquí llegas el martes y todos te escuchan, es un grupo unido". De este modo, ahora "trataremos de conseguir una victoria que sirva para todos, para mí, para el grupo, para la afición...".

Cuestionado por si le queda por realizar algún nuevo movimiento para cambiar la dinámica, Carrión indicó que "he probado demasiado pero cuando las cosas van mal...". "Me gustaría que se supiera el equipo de memoria, ojalá pasase eso", apuntó el entrenador cordobesista. "Cuando cambias cosas es porque no funciona como uno quiere", aclaró el barcelonés. No obstante, señaló que mañana ante el Levante "si hay posibilidades de cambios deben estar dentro de nuestra filosofía de juego. Puedes cambiar el sistema, aunque depende del jugador que pongas, pero hay que mejorar, todos juntos, porque la mejora de cada uno nos llevará a la victoria". Uno de estos cambios en el once puede ser la entrada de Edu Ramos. "Tengo que ver un poco la situación pero hay dos bajas importantes en el centro del campo -Aguza y Luso- y Edu puede ser que participe al ser el más defensivo". También tuvo palabras para Bíttolo, que aún no debutó con la elástica blanquiverde. "Hoy -por ayer- entra en la convocatoria, el chico está bien y tiene condiciones diferentes en el juego. Es más ofensivo que defensivo y trabaja muy bien. Si no ha jugado aún es porque pensaba en que otro nos venía mejor'', comentó el preparador cordobesista.