Una cuestión de confianza

Jaime Romero y Jona son las dos apuestas más importantes para la presente campaña del Córdoba, que abonó una importante cantidad por ambos. Tras una pretemporada a la sombra de otros, ya empiezan a pedir su rol principal dentro del equipo de Luis Carrión, que repetirá con los dos junto a Javi Galán en el tridente ofensivo el domingo ante el Zaragoza. Porque sabe que tanto para el manchego como para el hispano-hondureño es vital tener confianza, sentirse piezas clave dentro del proyecto para mostrar su mejor nivel. Y en eso están.

De momento, Jaime es el único de los tres atacantes que ha jugado de inicio las dos primeras fechas del torneo. Una continuidad de la que no gozó el pasado curso en Osasuna y que refuerza su papel: "Soy un jugador que tiene que sentirse importante, que le gusta sentirse importante y cuando te sientes así y te salen las cosas empiezas a rendir mucho más". "Vengo de estar mucho tiempo parado porque en Primera acabó la Liga mucho antes, tuve 10 o 12 días de parón en pretemporada, pero estoy llegando al nivel que quiero estar", apuntó el manchego, consciente de que "en un equipo nuevo adaptarte es complicado porque la manera de jugar es diferente, pero poco a poco todos iremos cogiendo el nivel que podemos dar".

Tras jugar por la izquierda, a pierna natural, y por la derecha, Jaime Romero no esconde que a pie cambiado se encuentra "más cómodo" y que el hecho de ser el fichaje más caro en la historia del club no le supone tener un plus de responsalibidad. Ni siquiera teniendo en cuenta que el Córdoba, como un Zaragoza en el que vivió "una etapa muy buena", debe estar "peleando por estar arriba". Para eso lo básico es sumar victorias, sea como sea: "Yo prefiero ganar, si puede ser jugando bien, pero jugar bien si no ganas no vale para nada. El objetivo principal debe ser ganar".

En una línea similar se mostró Jona Mejía, al que en las dos primeras paradas del campeonato se le ha resistido el gol. Esto, sin embargo y pese a que es "lo que busca siempre el delantero", no afecta al malagueño porque "hay otro tipo de trabajo que hay que hacer para el equipo; lo que intento es que cuando acabe el partido me pueda ir tranquilo a mi casa".

Pese a no pensar en ninguna cifra, Jona se marca el objetivo de superar los 15 tantos que anotó el pasado curso con el UCAM Murcia. "Me encuentro bien de confianza a pesar de no marcar y ojalá pueda seguir contando para el míster de titular porque estoy seguro que los goles acabarán llegando", indicó el ariete, contento por la competencia que le aporta Sergi Guardiola, que a buen seguro le hará mejorar y repercutirá en el bien del Córdoba.