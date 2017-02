La cuerda está al límite

Luis Carrión seguirá sentado en el banquillo del Córdoba el sábado en el Ciutat de Valencia (18:00), feudo inexpugnable del líder Levante. El técnico aguanta al frente de un equipo a la deriva que no ha conseguido enderezar en dos meses y medio, y al que sus vaivenes continuos en las alineaciones -y las convocatorias- y la indefinición de un estilo claro de juego tampoco han ayudado a levantar el vuelo desde su llegada. Porque es eso, y no la presión que llega desde la grada y de la que se quejó el catalán tras la derrota ante el Huesca, el principal motivo por el que el conjunto blanquiverde continúa en depresión profunda. Es el peor de los 22 inquilinos de la categoría en lo que va de 2017, lo que ha cimentado que sea el peor local del campeonato tras una racha de ocho partidos sin ganar que ya es récord en las 32 temporadas del club en Segunda División. Y si a eso se le suma que sólo dos escuadras marcan menos goles, sólo tres reciben más y sólo uno tiene un balance más pobre en estos registros, pues parece claro que el tiro debe apuntar en otra dirección muy diferente a la que ha sido señalada.

Cuando el Córdoba vuelva a El Arcángel, dentro de diez días para recibir al Alcorcón (sábado 25 a las 16:00), se habrán cumplido ya cinco meses de su última victoria en El Arcángel, que data del 24 de septiembre ante el Nàstic. Desde entonces, ocho partidos saldados con apenas tres empates y cinco derrotas para firmar la peor racha como local de siempre del club en la categoría de plata, superando la marca de siete (1/21) acumulados entre enero y abril del pasado año que a punto estuvo de dar al traste con las opciones de disputar el play off de ascenso. Ahora, el botín es de 3 de 24, con las mismas cuatro citas en el banquillo para Oltra, que sólo sumó uno, y Carrión, que arrancó dos ante el Rayo Vallecano y el UCAM en enero. Y entre una cosa y otra, y como no puede ser de otra manera, el blanquiverde es ya el conjunto más vulnerable en casa de toda la división de plata con apenas 13 puntos en 12 partidos. Para echarse a temblar con lo que viene...

Nunca antes en 32 cursos en Segunda, el CCF había enlazado 8 citas sin vencer en casa

Y es que aquel 2-0 ante el Nàstic de septiembre que sirvió para recuperar una sonrisa que en la previa había borrado la lesión de Deivid -ayer se cumplieron tres meses desde que fue operado para solventar su fractura en el labrum de la cadera-, encierra la clave para la reacción: dejar el cero en la portería propia. Y es que de otro modo se ha visto que resulta prácticamente imposible ganar un partido, más allá de lo que digan los triunfos más recientes, todavía en diciembre pasado, en Reus y Oviedo, ambos por 1-2 y con Pawel en plan superhéroe. Es por la seguridad defensiva por donde hay que empezar a crecer, no por tener más posesión o jugar en campo contrario o presionar más arriba... porque al final, y aunque sea sólo por la inercia propia del desarrollo de los encuentros, el rival alguna vez pisará tu área. Y ahí las facilidades están siendo infinitas, antes con Oltra y ahora con Carrión, que no ha conseguido ni mucho menos taponar la sangría pese a la insistencia en que no hacía falta reforzar esa zona en el mercado invernal.

Tanto es así que el Córdoba es el cuarto equipo más goleado de la categoría de plata, con 34 dianas, sólo por delante del Mirandés (41), el Zaragoza y el Elche (35), e igualado con el colista Nàstic. Mirando a la portería contraria, los números no son ni mucho menos mejores, pues el blanquiverde es el tercer conjunto menos productivo con 22 goles anotados, aventajando sólo al Alcorcón (20) y al Reus (21), y compartiendo cifra de nuevo con el Mirandés. Con estos números, el balance no puede ser positivo, y ese -12 que adorna el casillero cordobesista sólo lo empeora el -19 del cuadro de Miranda de Ebro, convertido desde ya en un rival directísimo en la lucha encarnizada que se avecina por conseguir la permanencia. Porque ese es el reto y hacia donde hay que dirigir todos los esfuerzos de ahora en adelante.