Con la permanencia en el bolsillo, el cordobesismo tiene la palabra en la despedida del curso. Es hora de ajustar las cuentas pendientes. Son muchas pero todas van hacia la misma persona. El despropósito de temporada es fiel reflejo de la mala gestión realizada por el máximo accionista Carlos González. Tampoco se queda atrás la actual directiva que encabeza Alejandro González. Los seguidores cordobesistas tienen claro cuál es el problema de esta entidad. Hoy tienen la oportunidad de mostrar sus quejas. Son muchas. Desde la planificación de la plantilla hasta los problemas con aficionados y peñas. Es la hora de mostrar su indignación. Están hartos de tantas palabras que se las lleva el viento. Y lo mismo es tarde para querer hechos porque ya están muy quemados y hartos de falsas promesas. Ya no vale nada. El cordobesismo dictará sentencia y el culpable de esta mala campaña está más que claro.

En un partido intrascendente, más allá de los tres puntos en juego, todos los focos están puestos sobre el palco. También en la grada. Quizás no tenga hoy una de las mejores entradas el coliseo ribereño -es lo normal-, pero los que vayan sí tendrán algo que objetar. Eso sí, los que salten al verde están salvados de la quema. La gran reacción final del equipo ha servido para salvar los muebles con una jornada de antelación. No era el objetivo inicial pero al menos no fue algo peor, ya que hubo un momento en el que la Segunda B estaba llamando a la puerta. Al menos se salvó ese trago amargo gracias al comportamiento ejemplar de una afición que estuvo al lado de los jugadores e incluso del cuerpo técnico, aunque muchos increpasen a Luis Carrión. El técnico catalán, a pesar de los cambios en el once y en el sistema, supo enderezar la nave en el momento oportuno. Lo consiguió gracias a la aportación de un bloque sólido y convencido de que la permanencia se iba a conseguir. Lo lograron el pasado domingo en Vallecas tras vencer al Rayo (1-2). Incluso se puso así el punto y final a una pésima racha lejos de El Arcángel durante este 2017. Fue la primera victoria a domicilio, muy significativa al sellar el objetivo.

Hoy llega el Girona, con el que hace un año nos estábamos jugando las cartas para pasar a la última eliminatoria del play off de ascenso a Primera. Qué tiempo aquel. Los gerundenses cortaron el camino del CCF hacia la élite, pero Osasuna sesgó la ilusión de los catalanes de dar el salto a la máxima categoría. Durante esta temporada, el Girona no tembló, aunque no hizo un buen tramo final. Tras un potente Levante, los de Pablo Machín pusieron una marcha elevada que los ha llevado hacia Primera División. No puede decir lo mismo el cuadro cordobesista, que tuvo que penar por salvarse de la quema en esta cita final.

Sin nada en juego, más allá de querer agradar a la parroquia local en esta cita final y alzarse con el triunfo, es la hora de las despedidas. Muchos de los que están en la plantilla no seguirán previsiblemente la próxima temporada. Muchos tampoco se lo han ganado, aunque otros sí. A la espera de alguna -esperada- renovación más, después de las de Markovic y Alfaro, muchos de los que estarán en el verde podrán despedirse del cordobesismo.

A pesar de ser un partido sin la tensión de la cita de hace un año o de la que pudo tener este partido si no hubiesen sellado el objetivo ninguno de los dos equipos la pasada semana, los jugadores blanquiverdes quieren despedirse de la mejor manera. Un triunfo en esta cita final en El Arcángel, donde se basó la salvación del equipo al estar ocho citas seguidas sin perder, serviría también para acabar incluso entre los diez primeros en este pleito final del calendario. Un dato menor pero significativo para un CCF que ha dado la cara en el verde en este tramo final, en el que sólo ha perdido en Getafe. Además, el aporte económico no es nada desdeñable. De hecho, contra más alto, la cuantía económica es mayor, un hecho que no se ve nada mal en la entidad blanquiverde. Pero el juicio final no pasará previsiblemente desapercibido para nadie. Tras el pitido final es el turno de empezar con el nuevo proyecto, un proyecto a la medida de esta gran afición.