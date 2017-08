"No creo que se tratase bien mi salida; fue una etapa difícil"

Tranquilo y muy claro en sus respuestas. Rafa Gálvez (Córdoba, 20-5-1993) atendió ayer a el Día poco antes de verse las caras con el CCF. El pivote cordobés está "contento" en tierras manchegas y se siente querido por su nueva afición. Ahora ha recobrado la ilusión en el conjunto albaceteño tras una etapa dura en el club blanquiverde, en su casa, del que salió dos veces. "Me dolieron las formas de mi salida", reconoce. Mañana será un partido especial pero Rafa deja los sentimentalismos a un lado y quiere ganar. Es su gen ganador.

-¿Qué tal le va por Albacete?

-Estoy muy contento porque la afición, la ciudad y el club desde primera hora me acogieron espectacularmente.

-Mañana será un partido muy especial.

- Si. El equipo donde me críe contra el equipo que más confianza ha depositado en mí y donde mejor futbolista me estoy sintiendo. La verdad que será un partido bonito e importante para mí.

-Es su segundo año en Albacete y arrancó como titular en Granada, ¿está en el mejor momento de su carrera?

- El mejor momento no lo sé, pero donde más feliz me estoy sintiendo sí. Estoy en un club que tiene un cuerpo técnico que confía en mí y me estoy sintiendo importante, con galones y lo intento agradecer con mi trabajo. esperemos que siga así.

-¿Le ha costado mucho encontrar esa continuidad?

-Mi padre mi inculco que día a día sin trabajo no se consigue nada. No me pongo metas y me intento superar día a día a base de trabajo y esfuerzo, y así seguiré hasta que me retire.

-El año pasado fue uno de los mejores de su equipo y se sentirá feliz por ese reconocimiento.

-Hace poco recogí el premio a mejor jugador. Yo creo que a base de trabajo y esfuerzo intento que tanto en el verde como mis seres queridos o la afición se sientan contentos con mi trabajo, y así fue el premio que me dieron.

-Segundo ascenso en tres temporadas, ¿fueron diferentes?

-Sí, evidentemente. En el Córdoba pertenecía al filial y no sentía esa postura tan importante como aquí en Albacete. Aquí he vivido un ascenso sintiéndome importante y valorado y estuve bastante involucrado. Yo creo que son importantes porque es el equipo de tu ciudad y ahora un equipo al que llegas nuevo, pero me siento más importante con el Albacete por lo que te he dicho, porque he tenido más protagonismo y te da más importancia a la hora de estar en el equipo y para mí ha sido más importante.

-¿Cómo vivió este ascenso el pasado junio?

-Fue un año que empezó bien, luego se complico un poco con partidos sin puntuar y los equipos de atrás se pegaron, pero desde la jornada decimotercera hasta terminar la liga no salimos del primer puesto. Esto es algo complicado y nosotros lo hicimos pero nos llevamos un batacazo en Lorca. Luego, con el Baleares en casa se nos complico pero bueno el final fue feliz y estoy contento por ello.

-¿Cómo ve en la distancia al Córdoba?

-Yo personalmente veo bastante al equipo. El año pasado no se consiguió lo que se esperaba y este año es precipitado para sacar una conclusión. Yo te digo lo que pienso respecto al partido del viernes que vendrán a ganar porque tanto el entrenador, que lo conozco bien, como su cuerpo técnico es ganador y tenemos que estar preparados para ello.

-¿Cómo ve a Luis Carrión?

-A primera vista se ve que tiene las ideas muy claras. Es un entrenador que le gusta tener el balón y es ganador. Esto se lo intenta inculcar de la mejor manera posible que puede a sus jugadores y a base de trabajo le va a salir.

-¿Ha cambiado mucho el CCF desde su marcha?

-No lo sé. Yo desde que salí de allí he intentando informarme lo menos posible porque no creo que se tratase bien mi salida. Me aleje un poco. No se lo que ha cambiado, no se cómo está ni por dentro ni por fuera. Si te digo la verdad, a mis amigos que están allí le pregunto por su ámbito personal pero no por el profesional.

-¿Le dolió su salida?

-Más que dolerme la marcha fueron las maneras que no me agradaron del todo. Fue bastante complicado para mí y para mi familia. Fue una etapa difícil.

-¿Qué le parece el regreso de jugadores cordobeses como Javi Lara o Fernández?

-Creo que es básico que el CCF tenga jugadores de Córdoba, que la cantera trabaje fuerte para que el día de mañana no alcen al Córdoba jugadores de fuera si no que los mismos cordobeses alcemos al Córdoba arriba. Como cordobés, quiero ver al Córdoba lo más alto posible y ya te digo que la mejor manera es potenciar la cantera, potenciar las joyas de Córdoba y apostar por el fútbol cordobés, por ir a ver partidos a pueblos en vez de hacer muchos kilómetros y traerlos de fuera. Hay mucha calidad y mucho trabajo en casa y creo que se le está sacando poco provecho a la ciudad de Córdoba, a todo el talento que tenemos tanto de jugadores como cuerpo técnico como de entrenadores. Hay muchos profesionales, grandes profesionales en Córdoba y no lo estamos valorando.

-¿Se ve de vuelta en algún momento?

- Sinceramente lo veo complicado. La primera vez salí mal. Volví con mucha ilusión pero esa ilusión me la quitaron de nuevo. Gracias al Albacete he recuperado la ilusión porque fue una época dura en mi vida el tema de salir de Córdoba, salir de tu club pero ya he recuperado esa ilusión en Albacete.

-Un deseo para la temporada.

-Que el Albacete cumpla los objetivos, nos respeten las lesiones y hagamos un fútbol bastante digno en Segunda.