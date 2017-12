"No creo que el equipo tenga miedo a ganar"

El hombre que más rendimiento está ofreciendo esta temporada en el Córdoba pasó ayer por la sala de prensa de El Arcángel. Se trata de Sergi Guardiola, que ante los micrófonos demostró que se le da mucho mejor jugar al fútbol que transmitir un mensaje convincente a la afición. El punta, tímido y parco en palabras, explicó su sentir sobre la situación del equipo y aseguró que no cree que haya miedo a ganar en el vestuario, pese al hundimiento del equipo en hasta tres partidos con una clara ventaja en el marcador.

Guardiola valoró que el equipo blanquiverde se encontró "bien ante el Rayo Vallecano, se hizo un buen primer tiempo" pero reconoció que "para cambiar la dinámica hacen falta tres puntos". Esa victoria hace tiempo que se resiste, aunque el murciano no cree que sea por un problema mental del grupo. "No creo que haya ansiedad pero sí ganas de conseguir la primera victoria en esta mala racha que estamos pasando", apuntó Guardiola, que insistió en que no cree que su equipo tenga "miedo a atacar o a ganar, pero se trata de la dinámica, si el equipo fuese bien seguramente habríamos hecho el tercero y como estamos en una dinámica mala, pasa lo contrario".

Incapaz de dar una explicación convincente de lo que le sucede al equipo, Guardiola opinó que "el fútbol a veces es caprichoso porque nos ha pasado tres o cuatro veces lo mismo. Es muy difícil meter dos goles en Segunda y nos encontramos con que nos remontan. Sigo pensando que son cosas de dinámicas porque en una positiva esto no nos pasaría. Tenemos que intentar cambiar y estoy convencido de que esta semana se van a conseguir los tres puntos".

Sobre el choque del sábado, el máximo goleador del Córdoba apuntó que "el Almería es un rival que juega bastante directo, buscando la segunda jugada y tenemos que contrarrestar eso con nuestro juego".

También se le cuestionó al punta cordobesista si el hecho de jugar ahora en sábado y luego el miércoles es un problema para el equipo. "No tiene por que ser un problema. No es un problema físico, porque yo personalmente me encuentro muy bien físicamente y el equipo está preparado para jugar dos partidos en cuatro días", aseguró Guardiola, que reconoció que el duelo del Estadio de los Juegos del Mediterráneo es "importante, aunque no definitivo, pero sería muy bonito ganar porque luego jugamos en casa y podemos salir bastante reforzados de esta situación".

También se refirió el delantero blanquiverde al cambio de entrenador y a las diferencias entre Merino y Romero. "Son bastante diferentes. El míster que ha llegado ahora es más de tener la posesión, de querer jugar. Te da mucha más libertad y la verdad es que estamos contentos", reconoció el murciano.

En el plano personal, Sergi Guardiola apuntó que se está "encontrando muy bien en la vuelta a Segunda División, pero si estoy rindiendo bien es porque mis compañeros me ayudan, porque de otra manera sería imposible", aunque también apuntó que "es una pena que no se estén dando los resultados para el equipo".