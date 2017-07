El cordobesismo exige explicaciones

La noticia de la marcha de Deivid al Valladolid sentó como un gran jarro de agua fría en el cordobesismo, que asistió incrédula a las informaciones acerca de la salida del capitán de la entidad cordobesista. Como avanzó ayer el Día, el central canario será nuevo jugador del Real Valladolid, al que se incorporará el próximo miércoles. Ahora sólo falta que se haga oficial. Desde la entidad blanquiverde se guarda silencio. No será por mucho tiempo. Lo que está claro es que tendrán que dar explicaciones a un cordobesismo que no entienden la marcha de Deivid Rodríguez, un pilar en el CCF durante estos últimos tres años y que se ha ganado el cariño de los seguidores blanquiverdes.

El pasado viernes se realizó la pertinente llamada al defensa canario. Cándido Cardoso, de vuelta al club tras su fiasco en Mallorca y mano derecha del máximo accionista Carlos González, fue el encargado de decir a Deivid que no seguiría en la entidad cordobesista. Ni Álex Gómez ni Luis Carrión tienen nada que ver en este asunto, en el que sólo González ejecutó la marcha del exjugador de Las Palmas, que precisamente se casó el pasado sábado en Gran Canaria, el mismo día que se desveló su salida de la entidad cordobesista.

Desde ese momento el revuelo fue máximo. Entre la incredulidad, la sorpresa o la indignación, estados que vivieron muchos de los seguidores cordobesistas que no entienden la marcha de Deivid. Lo que está claro es que está salida urga más en la herida en la relación existente entre la familia González, muy cuestionado a lo largo de esta pasada temporada, y la afición blanquiverde, que no pasa ya ni una al máximo mandatario. A pesar de las buenas intenciones, la salida de Deivid no ha sentado nada bien en un cordobesismo que sigue asqueado y dolido por los hechos que están sucediendo en la entidad blanquiverde.