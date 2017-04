Pocas ruedas de prensa más tensas que las de ayer ha tenido que afrontar Luis Carrión desde que ocupa el banquillo del primer equipo del Córdoba. El técnico catalán, todavía golpeado por el gol de Urko Vera en la última jugada que igualó el marcador, se mostró sincero y reconoció que su equipo completó un partido "no muy bueno, aunque en la primera parte creo que hemos llegado más, pero la segunda ha sido mala". Ni siquiera adelantarse en el pleito ayudó a sus jugadores a soltar la tensión, porque como el propio Carrión reconoció "nos hemos metido atrás, hemos presionado mal y nos han dominado". A partir de ahí, su equipo no supo aprovechar las urgencias del rival, como lamentó el preparador catalán: "Por lo menos si te dominan hay que hacer daño en alguna contra, pero el gol podría haber llegado incluso antes porque nuestra segunda parte es mala".

No escondió el técnico del Córdoba que el empate fue "un palo", pero nada que no viera venir antes porque "la sensación ha sido mala durante toda la segunda parte; podríamos haber hecho más, aunque el gol haya sido al final". Y es que, como reiteró el preparador del conjunto cordobesista, "cualquier equipo te puede dominar pero hay que tratar de hacerles daño en las salidas y no lo hemos conseguido".

Apuntó también el técnico blanquiverde que no le gustó el sufrimiento de su equipo en esos minutos finales, en los que volvió a verse desbordado como en Mallorca la semana pasada. Pero el entrenador del CCF diferenció este partido del pasado porque "el problema es que nos han dominado en la segunda parte, porque tenían más gente arriba pero deberíamos haber hecho más daño y hemos sido un poco conformistas".

Tras el palo recibido ayer en El Arcángel ante el Mirandés, un choque que entraba en las cuentas tanto del vestuario como de la afición como victoria, Carrión reconoció que el ánimo entre sus hombres estaba "jodido", aunque quiso desdramatizar ya que "ni ganando al Mirandés estaríamos salvados ni perdiendo o empatando estamos descendidos". Ahora, una vez que se consiga dejar atrás el varapalo de ayer, que lo deja a un punto de la zona de descenso a expensas de que hoy juegue el Nàstic, el preparador barcelonés señaló el camino, que pasa por "levantarse rápidamente e ir a Getafe a ganar porque eso es lo que nos hará conseguir el objetivo".