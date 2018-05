La confianza ciega de Sandoval

José Ramón Sandoval aprovechó la rueda de prensa de ayer para demostrar la confianza ciega que mantiene en las opciones de salvación de su equipo. El madrileño sabe que es una semana importante y cree que hay que vivirla como tal. "El que no esté animado no se merece vivir este momento. Creo que mi equipo ha conseguido levantar a una afición, a una ciudad, incluso tener una percepción del fútbol distinta a otros", apuntó el técnico madrileño, que cree que "si se consigue va a ser histórico y en sus manos está. Qué mejor que vivir y luchar por algo. Mi fe nunca decayó, incluso perdiendo partidos. Si en algo tiene mérito este equipo es que nunca se ha rendido".

Con todo, muchas de las opciones del CCF pasan por ganar a un Almería que lo pondrá complicado. "Va a ser un partido largo y creo que tenemos que saber jugarlo dominando las emociones. A mí los partidos con principio de fiesta no me gustan. Se tiene que transformar en otra cosa. La afición tiene que venir con la idea clara de que este partido nos puede dar el pase a depender de nosotros mismos", apuntó Sandoval, que espera a un Almería "renovado, que viene de varios partidos sin encajar gol, que ahora se lo cree, que tienen una velocidad de crucero buena y que se pueden salvar aquí". Eso sí, el técnico blanquiverde avisó de que el cuadro almeriense "tiene el problema de que se va a enfrentar a un Córdoba que, aún moribundo, cree que puede vivir". El de Humanes hizo un llamamiento a la afición para pedir que "hasta el último segundo no se vaya nadie, que los vamos a necesitar, entre todos los podemos sacar pero sin ellos es imposible".

Sobre la forma de llegar a la victoria, Sandoval avisó de que "el Almería no te permite hacer presión alta porque tiene un fútbol directo y no se complica la vida", por lo que es consciente de que "tenemos que estar bien posicionados y dominar esos momentos de ansiedad, que nos pudieron el día del Huesca". El técnico cree que "hay que templar los nervios y buscar el momento, como el día del Rayo". Y es que, como él mismo recordó, "sabemos que arriba tenemos gol, entonces hay que llevar el partido sin ansiedad y sabiendo que el 1-0 también nos vale. Pero quiero un equipo ambicioso, que ellos no se sientan cómodos y que no tengan espacios, porque ahí son fuertes".

Sobre las sospresas que pueda deparar en lo táctico su planteamiento, Sandoval se felicitó porque "este equipo tiene versatilidad para adaptarse a los sistemas de juego. Yo creo que eso nos da riqueza, y el ejemplo es poder ganar en Vallecas sin tres jugadores importantes, pero los que salieron también lo fueron. Ahora mismo cualquier jugador que entre en la alineación lo va a hacer bien, porque si entra es porque se lo merece". Por todo ello, el de Humanes fue rotundo al afirmar que para él "la sorpresa sería que este equipo no se salvara, estoy súper orgulloso de dirigir a este equipo y ahora no los vamos a dejar caer".

En el capítulo de nombres propios, Sandoval apuntó que Alfaro y Javi Lara aún no estarán a su disposición, pero ya encaran la recta final de su recuperación. "Alfaro ha tenido, no un contratiempo, si no que no queremos arriesgar y hemos intentado pararlo y ver si puede estar para Reus. Javi ha ido mejorando, le falta ritmo de entrenamiento. Tiene buenas sensaciones y ya, si no para esta semana, para la siguiente va a estar a disposición", apuntó el madrileño, que alabó a "dos capitanes que han empujado desde la sombra y ahora están de vuelta en el momento de la verdad".

El técnico del Córdoba desveló además que el equipo se concentrará hoy, aunque no por temor al ambiente festivo. "Yo creo mucho en la profesionalidad de mis jugadores. Intenté hablar con el club y quise entrenar en mi campo. Irme fuera sería dar ventaja al equipo rival. Nos vamos a concentrar el sábado por la noche para descansar bien y estar juntitos. La semana que viene, depende de lo que se consiga, ya hay una planificación, y nos adaptaremos pero no será una concentración larga", apuntó Sandoval sobre la posibilidad de trabajar la semana qu viene fuera.