Con el confeti en la maleta

Vallecas lleva ya una semana de alivio. El tanto a última hora de Embarba en La Romareda sirvió para sellar la permanencia de un Rayo que por fin puede sentirse liberado tras una temporada en la que el guión saltó por los aires demasiado pronto. Una trama muy parecida, en fondo y también en forma, a la firmada por un Córdoba que aún debe poner el lazo a la salvación. Necesita sólo un punto para no tener que mirar a nadie, si bien es cierto que incluso un cero en estas dos jornadas podría valer después de la buena reacción, sobre todo en casa, de los últimos tres meses. Pero el objetivo es cerrar cuanto antes este curso para olvidar, y para eso hace falta sumar ante un rival que ya nada se juega, más allá de los honores que pretenda rendir a su gente y un puñado de euros en función de la clasificación; en definitiva, cosas menores comparadas con la supervivencia vestida de plata de los blanquiverdes.

La ventaja de cinco puntos, con apenas seis en juego, que el Córdoba consiguió el pasado fin de semana con su victoria ante el Oviedo ha despejado un camino que muchos temían siguiera lleno de espinas hasta el último segundo del último capítulo de una temporada oscurecida con el paso de los meses. Esa ventaja prácticamente ha sacado al equipo cordobesista de cualquier cábala por abajo, aunque aún las matemáticas impiden una liberación plena por mor de los empates múltiples, que pudieran ser ¡hasta de ocho equipos! Un lío del que los blanquiverdes saldrán en cuanto saquen al menos un empate, pues si algo ha quedado ya claro tras la antepenúltima fecha es que a partir de 50 todos tienen asegurada su continuidad en la categoría para el ejercicio 17-18.

Esa cifra es precisamente la que alcanzó el Rayo Vallecano en Zaragoza la pasada semana, por lo que los madrileños ya han cumplido el expediente evitando el marrón que ha supuesto verse en la lucha por la salvación meses después de caer desde Primera. La reacción experimentada por el equipo franjirrojo desde la llegada al banquillo de Míchel, sobre todo en el fortín de Vallecas, donde no conoce la derrota, ha resultado clave para evitar sufrimientos finales. Así, para los vallecanos el partido de esta tarde es poco menos que un trámite que servirá de despedida de su afición hasta ya bien entrado agosto, cuando la vuelta será con caras nuevas e ilusión renovada por que el equipo esté en una situación más placentera.

Pero de momento eso son sólo pensamientos futuros alejados de la realidad, que aprieta mucho más al Córdoba aún. El conjunto de Luis Carrión viaja hoy mismo con la idea de finiquitar la campaña en un escenario que tradicionalmente se le ha dado mal, aunque su última visita sea poco menos que histórica pues, por ahora -y habrá que ver hasta cuándo- supone el último triunfo en la máxima categoría. Como curiosidad, el plan de viaje trazado por el club cordobesista es el mismo que el de hace un par de semanas a Cádiz y allí el resultado fue un 1-1 que vale también ahora.

Con la idea de repetir la alegría de la última visita a Vallecas, o al menos conseguir el punto necesario para abrochar la permanencia, el técnico repetirá la misma alineación que desarboló al Oviedo en la primera media hora. No hay por qué tocar nada, aunque lo fundamental será volver a ver ese ansia, ese compromiso y esa responsabilidad de los que ha hecho gala el vestuario en los últimos meses, pues con ese tipo de argumentos en el verde lo más probable es que se pueda sacar el confeti que viaja en la maleta. No para ninguna fiesta, pues no hay lugar para ello, pero sí al menos para dar rienda suelta a la tensión acumulada durante una temporada que merece tener un final feliz y aliviado.