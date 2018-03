Los coletazos finales de la compra venta

El traspaso accionarial entre Carlos González (Azaveco) y Jesús León (Aglomerados Córdoba) el pasado enero aún tiene que vivir al menos un capítulo. Según desveló ayer el expresidente en Canal Sur Radio, la propiedad tiene que celebrar el 19 de abril, como tarde, una junta general extraordinaria para cambiar sus estatutos, según lo estipulado en el contrato de venta para que no pueda invalidarse, y eso le obliga a convocarla el próximo lunes como tope, pues debe hacerse un mes antes.

Pese al ruido que pueda provocar la irrupción de nuevo de González, no parece que este trámite vaya a suponer ningún problema para León. Entre otras cosas porque en la junta sólo deberá llevarse a cabo la modificación de los derechos políticos de las acciones en beneficio de Azaveco o, lo que es lo mismo, garantizar la participación en la gestión de la entidad de esta sociedad en caso de impago el 1 de julio, cuando Aglomerados debe hacer frente a un tercer plazo de la operación, fijado en 2,5 millones.

Además, la actualidad societaria del CCF pasa por la auditoría que el Consejo Superior de Deportes (CSD) está realizando a instancias de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) por la denuncia de cinco clubes que creen que los cordobesistas han sobrepasado de nuevo en enero su tope salarial. Al respecto, Luis Oliver se mostró "tranquilo" porque "nos han supervisado todos los fichajes y dos chicos no pueden jugar". "Cuando ganas tres partidos y te daban en Segunda B es normal que haya clubes preocupados", insistió el director general deportivo, que tiene claro que "estamos en esta situación por culpa de los González". El navarro aclaró que "hemos fichado a todos los jugadores libres y el 25 de enero estaban ahí, porque todos empezaron a fichar el día 1; fichamos los que otros no querían, pero han dado un buen nivel, están implicados y ahora tenemos un equipazo y estamos asustando". "Ya no vamos a hacer más el ridículo ni nos van a tomar el pelo en ningún sitio", finalizó a modo de dardo.