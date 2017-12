El club indemnizará a Domingo Cisma

El Córdoba evitó ayer el enésimo revés judicial desde que Carlos González es propietario del club, aunque para ello tuvo que alcanzar un acuerdo con Domingo Cisma que obligará a la entidad a abonar de manera íntegra el contrato que el futbolista sevillano tenía firmado cuando fue despedido el pasado 18 de julio.

Esta mañana tenía que celebrarse en el Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba entre ambas partes, pero los abogados del club plantearon un acuerdo a última hora al futbolista sevillano, que aceptó y cobrará los alrededor de 200.000 euros que tenía estipulados en su contrato. Todo ello después de que en el acto de conciliación previo ese acuerdo resultara del todo imposible.

En palabras recogidas por Cordobadeporte.com, Cisma explicó que desde el primer momento del despido "no reclamaba que me pagaran el contrato, porque lo que quería es que me readmitiesen", pero "como no querían pasé a pedir lo que me restaba de contrato". El defensa sevillano fue más allá y desveló que "quería volver a jugar al fútbol en el Córdoba e incluso planteé rebajarme el salario para recuperarme allí, pero no recibí noticias, por eso proseguí el procedimiento" hasta que ahora el club ha tenido que reconocer que el despido se produjo de manera improcedente. El veterano jugador sevillano apuntó que al final desistió de su idea inicial de volver a vestir la blanquiverde porque "donde no quieren que esté, no quiero estar tampoco".

De esta manera, el Córdoba solventó el primero de los juicios que la entidad afronta esta semana. El segundo llegará mañana mismo, debido a la denuncia que el Grupo Tremon interpuso en su día contra el club por lo que entiende que es una ocupación ilegítima de los terrenos de la Ciudad Deportiva, propiedad del citado grupo empresarial. Cuando dicho juicio quede visto para sentencia, el Córdoba podría verse obligado a desalojar los terrenos, si no es capaz de alcanzar antes un acuerdo con Grupo Tremon para el pago de un canon.