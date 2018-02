Luis Oliver no ha venido a Córdoba a hacer amigos. Y menos si esas amistades tienen que llegar de la antigua propiedad y de todos los que en sus casi siete años en el club le han rodeado. El nuevo director general deportivo cordobesista criticó con dureza la gestión de los González y aseguró que las instalaciones con las que cuenta la entidad son "patéticas", por el estado en el que se encuentran.

Oliver reconoció estar dolido con Carlos González desde que el antiguo propietario del club cordobesista lo excluyó de la operación de compra. "Me dolió, veníamos de una buena operación en Sevilla y teníamos liquidez, pero él se plantó. Jesús León dijo que teníamos que venir de su mano como director general, porque de otro modo no se hacía la operación", comentó el navarro, que ironizó al comentar que "soy empleado a la vejez, pero yo estoy encantado". Además, al ser preguntado por el estado en el que se encontró la entidad a su llegada, no dudó en decir que "el club era caótico, sucio y desorganizado", algo que el navarro no había visto antes porque "no es sólo en el lado deportivo, cualquier cajón que abras te da problemas; el club estaba instalado en el no permanente; ahora hay libertad, la gente tiene que decir lo que piensa. Llevamos sólo diez días, pero la gente está percibiendo el cambio".

Sobre Carlos González y su gestión, Oliver fue muy gráfico al asegurar que "el Córdoba iba hacia las rocas, a sabiendas, y nadie hacía nada. Menos mal que gracias a la presión social, vendió, pero el club iba hacia la muerte". Y es que en su opinión, "la gente como Carlos González piensa que esto es un negocio y eso es un error. Tiene parte de negocio pero no puedes separar la parte del sentimiento. Primero tiene que estar la afición y por eso le ha ido mal a González. El Córdoba en Primera vale 100 millones y él se ha ido por un bocadillo de mortadela. A él le parecerá mucho, pero es ridículo".

Cuando se le preguntó por la inhabilitación a la que González se refirió para negarse a que Oliver entrara en el Córdoba como accionista, el navarro ironizó y aseguró que "algunos tienen horrible presente y yo prefiero tener un horrible pasado" y expresó su forma de entender el fútbol, al que cree que "hay que venir ya insultado, porque así aguantas mejor la presión. A mí nada de lo que me digan me va a desviar del camino. Creo que la ciudad os debe a la prensa que los González se hayan ido, porque ellos no aguantan la crítica".

También desveló Oliver que el club hará una auditoría para saber exactamente la situación financiera en la que se encuentra "para que todo quede claro" y que los componentes de la antigua dirección deportiva -Álex Gómez, Miguel Linares y Cándido Cardoso- no van a seguir. "A ver cómo lo digo sutilmente... Se van a tomar medidas drásticas en breve. Los que han originado este desastre no pueden seguir, pero hay que hablar con ellos", apuntó. Lo mismo sucederá con otros empleados, a los que Oliver se refirió para dejar claro que "todo el que no sea jugador va a ser sometido a estudio y aquí no puede haber contratos blindados si no eres un jugador de Primera".

Para acabar, lanzó otro dardo a González por los largos desplazamientos en bus, algo habitual en el Córdoba de Azaveco. "Eso era pura maldad y tortura. A González le gustaba que la gente no fuese feliz. Yo llevo aquí diez días y se me pone el pelo de punta con el himno. Eso de los desplazamientos no se va a repetir más", aseguró el nuevo hombre fuerte del Córdoba.