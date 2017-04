Un 'clásico' que favorece al CCF

El Arcángel acogerá mañana un clásico de Segunda con el duelo que medirá al CCF con el Elche. Los blanquiverdes han disputado 26 enfrentamientos ligueros con los ilicitanos, de los que en 12 ocasiones salieron triunfantes.

La última alegría es reciente. Fue durante el curso pasado cuando los franjiverdes no pudieron con el Córdoba. Los de Oltra se estaban jugando su sitio en el play off y se apuntaron los tres puntos gracias a una clara victoria por 3-1. No obstante, ésta estuvo cargada de polémica tras no conceder el colegiado un tanto a Mandi. Todo empezó a las mil maravillas con un tanto de Florin, pero el excordobesista Armando niveló el pleito nada más reanudarse la segunda mitad. Poco después, llegó la acción de Mandi que pudo desnivelar el partido y que el árbitro no vio. Sin tiempo a reaccionar, Pedro Ríos puso el 2-1 y Florin, en los minutos finales, remató la faena. Antes de este triunfo hubo 11 más, entre los que destacan los cinco que consiguió el CCF en la década de los 60 en Primera División. Eso sí, el primer enfrentamiento entre ambos equipos se saldó con victoria ilicitana (0-2), mismo resultado que el que lograron en la reciente temporada en Primera División. Ahí los de José Antonio Romero no pudieron con los franjiverdes, que se llevaron los tres puntos ante un equipo moribundo.

Los encuentros entre ambos equipos se han disputado en Primera, Segunda y Segunda B. En la categoría de bronce, sólo hubo dos partidos y ambos acabaron en tablas. Eso sí, en los últimos cursos, el CCF ha salido favorecido ante el Elche, que logró cuatro victorias en los últimos 17 años.