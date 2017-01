Una cita para la historia

Vuelve la Copa a El Arcángel. El CCF tiene una ocasión perfecta para hacer historia y entrar en el sorteo del viernes de los cuartos de final del torneo copero. Tras el empate a cero del partido de ida en Santo Domingo, los blanquiverdes tienen una leve ventaja sobre el Alcorcón. No obstante, hay que marcar un gol más que el rival para sellar el pase a la siguiente ronda. Además, los alfareros no lo pondrán nada fácil. De hecho, ya eliminó al Espanyol de Primera División, con el que también igualó primero en su feudo (1-1). Todo un aviso a navegantes.

Otra de las cosas a tener en cuenta es que el equipo de Luis Carrión tendrá que hacer frente al mal endémico de jugar al calor del hogar. En la competición liguera, los cordobesistas no ganan desde el pasado 24 de septiembre cuando derrotaron al Gimnástic por 2-0. Este mismo marcador sirvió también para deshacerse del Málaga en Córdoba en el duelo de ida los dieciseisavos de final disputado a finales de noviembre. El triunfo ante los malacitanos fue la última alegría casera en el coliseo ribereño, por lo que los blanquiverdes tienen hoy una ocasión perfecta para romper esta dinámica.

A pesar de empezar el año con dos empates consecutivos sin goles, hay motivos para la esperanza. Lo primero es que por fin se ha logrado cerrar la sangría de tantos de los rivales, algo que es básico si quieres conquistar la victoria. Con la puerta cerrada, todo es más fácil.

Otro aspecto para soñar es la mejoría del CCF desde la llegada de Carrión al banquillo del primer equipo. En los siete partidos que lleva el técnico catalán, solamente el Cádiz ha sido capaz de derrocar al cuadro cordobesista (1-3). No está nada mal, a pesar de las dos últimas igualadas. Otro punto a favor es que el equipo ya tiene un estilo claro de juego, algo de lo que adolecía en el arranque de la temporada.

Todo esto hace que el Córdoba tenga una ocasión idónea de estar en cuartos de final, algo que conquistó en dos ocasiones más. De hecho, la última vez fue en la temporada 2001-02. Ahí los blanquiverdes, que estaban dirigidos por Pepe Murcia, se deshicieron en octavos del Mallorca. Sin embargo, el Figueres, de Segunda B, sesgó la ilusión del cordobesismo de ver a su equipo en semifinales, ronda que sí alcanzó en el curso 66-67. El Athletic Club lo dejó sin paso a la final. Aunque también hay alegrías en los últimos años, como el pase de ronda logrado ante el Racing o la Real Sociedad. Eso sí, no supuso el pase a cuartos de los cordobesistas. Para el recuerdo está el compromiso frente al Barcelona de la temporada 12-13. Todo ello son historias de la Copa. Un torneo que puede ser un incordio pero también ilusiona cuando se derrota a un rival de superior categoría. Hoy, ante el Alcorcón, un equipo de la misma categoría, tiene otra ocasión perfecta de hacer historia.

A pesar de lo que hay en juego, no se espera un gran ambiente en el coliseo ribereño. La hora del encuentro (19:00), cuando aún no se ha cerrado la jornada laboral, el pago de suplemento por parte de los socios y la poca vistosidad del rival para atraer a más seguidores hará que el estadio presente una pobre entrada. No obstante, los que estarán darán todo para ver a su equipo en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Con ambos equipos pensando también en la competición liguera, los dos conjuntos presentarán cambios en sus respectivos alineaciones titulares habituales. De este modo, Luis Carrión pondrá en liza un once muy parecido al que jugó hace una semana en Santo Domingo. Entre los elegidos deben estar Luso, Caro, Guille Donoso, Caballero, Samu, Alfaro o Piovaccari. Por su parte, Julio Velázquez presentará también cambios en el once, en el que jugarán los menos habituales. Con el deseo de estar en el bombo del viernes, el CCF quiere caminar alto y de paso romper la sequía en casa.