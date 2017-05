Una cita clave en El Arcángel

Para la cita ante el conjunto de Fernando Hierro, Carrión podría mantener el mismo once que ganó al Reus y empató la pasada jornada ante el Cádiz en el Ramón de Carranza. Cuestionado por la importancia de mantener la misma alineación, el entrenador cordobesista indicó que "ojalá durante todo el año se hubiera repetido mucho el equipo, eso significaría que las cosas van bien". De hecho, "si vemos a los equipos de arriba, veremos pocos cambios porque funcionan bien". "Cuando las cosas no van tan bien, hay que cambiar algo. Además, tuvimos lesiones, sanciones y no pudimos repetir mucho", comentó Carrión. No obstante, puntualizó que "tampoco es definitivo que repitamos, pero el once que saquemos si será lo más competitivo posible".

Juli y Caballero, nombres propios de la comparecencia de Carrión

Luis Carrión también habló sobre dos de sus jugadores. Juli y Carlos Caballero fueron los nombres propios de la rueda de prensa del preparador catalán, aunque por distintos motivos. Sobre el atacante de Alcoy, el técnico barcelonés, con rostro muy serio, quiso aclarar que "le quedan más partidos para renovar". Su falta de minutos en los últimos encuentros no tiene nada que ver con temas contractuales, porque "nunca me ha influido eso", reconoció ayer el entrenador cordobesista. De hecho, aclaró que "la semana pasada me enteré de los que tenían cláusulas para renovar". También añadió que Juli "hace dos semanas iba a ser titular y no lo hizo por molestias en la parte posterior de la rodilla". Ante este motivo, el ex del Alavés no ha contado con minutos en los últimos partidos. "Es un jugador importantísimo, ha tenido molestias y aun así ha querido estar y se lo agradezco", explicó el barcelonés. De hecho, apuntó que "contaré con ellos en función de si lo necesito o no". Por otro lado, Carrión, más tranquilo, también quiso hablar acerca de Carlos Caballero. El madrileño, que se incorporó ya al grupo el pasado miércoles tras el fallecimiento de su madre, "está fastidiado, le ha pasado algo duro". Sin embargo, el preparador del conjunto blanquiverde comentó que "ha entrenado muy bien". De hecho, "entrenando es cuando se olvida de todo", por lo que "lo más probable es que me lo lleve" y sea una de las novedades de la lista que facilitará hoy -todo hace indicar que entrará presumiblemente por Esteve Monterde-. Por otro lado, también puntualizó que Carlos "está arropado y bien".