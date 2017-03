Los cimientos para una entidad distinta

Suena el himno a modo de banda sonora en la bienvenida. Los colores blanco y verde presiden el frontal del salón Julio Romero de Torres del Círculo de la Amistad. Y cordobesistas de corazón, jóvenes y no tanto, toman asiento para dar sentido al nacimiento oficial de la Plataforma CCF Somos Nosotros, que aglutina de salida a 30 colectivos y se muestra abierta para recibir todo tipo de adhesiones. Todos, los presentes en cuerpo y alma, y los muchos que ya se han sumado a la causa, tienen el objetivo común de que el Córdoba, el equipo que aman y han mamado desde niños, se muestre diferente a como es hoy bajo la tutela del máximo accionariado de la familia González. En el fondo, el deseo de "recuperar el club para la ciudad", aunque como primer paso se contentan con hacer que "cambie" la forma de actuación del consejo actual. Son los primeros pasos de "una batalla larga" que pretende dar a conocer su proyecto a las instituciones, aunque para esta legión indomable de seguidores blanquiverdes la prioridad ahora es "apoyar al equipo" para evitar "caer a Segunda B". Porque ellos saben lo que es penar en ese pozo que tras la derrota en el Sánchez Pizjuán ante el filial del Sevilla vuelve a estar a un paso.

José Luis Llergo, presidente de Cordobamanía, y Pablo Trujillo, en representación de Minoritarios CCF, ejercieron de maestros de ceremonia para explicar los motivos del nacimiento de una plataforma abierta a todos los ciudadanos, sean o no abonados al club, que tiene como base su repulsa al fútbol negocio. Con su actuación esperan conseguir un cambio en la forma de gestionar el club de la familia González, ya sea en la figura de Carlos como máximo accionista y Alejandro como presidente. Porque según recoge el manifiesto fundacional, CCF Somos Nosotros ve la luz "ante la deriva deportiva e institucional y la pésima gestión económica y social del actual consejo impuesto por el accionista mayoritario" y con el objetivo de "devolver el club a sus legítimos dueños morales, sus aficionados y sufridos seguidores".

30Colectivos. Son los que dan forma a una asociación abierta a todo el que sienta los coloresLa Plataforma lanzó ayer su formulario de adhesión que firmaron centenares de personas

Es por eso el llamamiento a toda la sociedad cordobesa para que se adhiera a una asociación que para empezar cuenta con 30 colectivos como la Agrupación de Peñas, Minoritarios CCF, Incondicionales y las peñas de Posadas, Cordobamania, Frente Penitente, Parque Cruz Conde, La Cava, Espejeña Jose Antonio Leiva, Sentimiento Blanquiverde, Cruz Carrascosa, Cuca, Egabrense Manolo Lama, El Portal, Espeleña, Julio Oteros, La Breva, La Castana, Los Corchúos, Mojina, Pasión Infinita, Parque Azahara, Rafael Campanero, Amigos del Bar Rizos, Sultanes del Arcángel, Villafranca de las Agujas, La Bodeguita, Los Tiznaos, Pontana Sigilis, Miguel Reina, 15 de Mayo, El Centenario, Los Porrones Blanquiverdes, Amigos de la Cochera, Los Cernícalos, Sangre Blanquiverde, Casa de Córdoba y de Belmez. Entre ellas llama la atención la presencia de varias pertenecientes a la Federación, el movimiento afín al club en los últimos tiempos.

Una etapa marcada por "el continuo ambiente de crispación creado por los gestores del club" que se ha traducido en "una paupérrima relación" con los aficionados, las instituciones, la prensa y hasta el conjunto de la sociedad cordobesa. Ante esta situación, la Plataforma desea "aglutinar al mayor número personas que compartan los valores de trasparencia, democracia y deportividad que representa el Córdoba" y se marca entre sus objetivos principales velar por los principios deportivos y objetivos recogidos en los estatutos del club desde su fundación; apoyar al equipo; devolver al club, aún sabiendo que es una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), su finalidad deportiva y social alejada del fútbol negocio y de los fines económicos que sólo piensan en repartos de posibles dividendos; servir como nexo de unión y dar amparo a los aficionados ante los abusos cometidos contra ellos por el actual consejo". Además, se pone como reto conseguir que "el accionista mayoritario aleje al club de confrontaciones varias, de litigar en juicios por su mala gestión, abandone la senda de la confrontación, no realice vetos a determinadas personas al equipamiento municipal que es El Arcángel, a diversos medios de comunicación que ejercen la libertad de prensa, a colectivos que no siguen su misma línea de pensamiento, a focos de animación que sólo encuentran trabas en su intención de apoyar y al resto de propietarios minoritarios prohibiendo su entrada a las asambleas".

Al margen de estos principios básicos, la Plataforma que ya lanzó su formulario de adhesión, tiene marcada en su hoja de ruta reuniones con las instituciones. CCF Somos Nosotros admite que no tiene "una varita mágica" para hacer realidad sus pretensiones, entre otras cosas porque "no podemos obligar a que venda, pero sí que cambie". "No es la idea echar a nadie, pero tampoco podemos entrar con miedo al estadio", insistieron los portavoces de un colectivo que ha decidido "trabajar" en lugar de "mirar para otro lado" ante la forma de actuación de la familia González, a la que pretende "hacerle la vida un poco menos cómoda con nuestra denuncia permanente". Es el camino hacia un club diferente, el punto de partida de un largo deambular que pretende velar porque el nombre de Córdoba y el Córdoba esté a buen recaudo.