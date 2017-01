El central Casasola y el portero Geria, en la órbita blanquiverde

El Córdoba, tras incorporar el pasado martes al cordobés Javi Lara, sigue peinando el mercado en busca de refuerzos que mejoren el nivel del plantel de Luis Carrión. De este modo, según apuntan desde Italia, la entidad blanquiverde se ha interesado por el central Tiago Casasola y el portero Emanuele Geria.

El primero es un defensor bonaerense de 21 años y 1,88 de estatura, que está cedido actualmente por la Roma en el Trapani, equipo de la Serie B, con el que ha jugado 20 encuentros ligueros y dos de Copa. Además, disputó el Campeonato Sudamericano de 2015 con Argentina sub 20, con la que jugó tres partidos, además de estar también presente en el Mundial sub 20 de Nueva Zelanda. El zaguero argentino, que se crió en la cantera de Huracán, formó parte del Boca Juniors, entidad que lo vendió sin que debutase con el primer equipo al Fulham inglés, aunque tampoco llegó a estrenarse. De ahí pasó a la Roma en verano de 2015, pero la entidad romana lo cedió al Como ese curso y en éste hizo lo propio con el Trapani. Además, llegaría para reforzar una parcela desguarnecida por la baja de Deivid. El que no llegará será David Costas, que pondrá rumbo al Oviedo tras el principio de acuerdo que tiene la entidad asturiana con el Celta.

Por otro lado, el CCF se ha fijado en el meta Emanuele Geria, que está libre tras salir del Trapani. El guardameta italiano, de 21 años y 1,90 metros, estaría en la agenda de Emilio Vega. Con la marcha de Razak a la Copa de África, esta demarcación se ha quedado algo desguarnecida, que necesita tirar del filial para completar la convocatoria, al contar solamente con Pawel.