A la caza de los extremos

Tras hacer oficial el pasado domingo siete fichajes de una tacada, el Córdoba sigue peinando el mercado. El objetivo es buscar extremos, ya que actualmente Carrión sólo cuenta con Javi Galán y Alejandro Alfaro. De este modo, una de las opciones que más gustan en la entidad blanquiverde es Lago Júnior. No es la única. De hecho, Mateo García (Las Palmas) y Borja Valle (Deportivo) están en la recámara por si no cuaja la operación con el atacante africano.

El mayor problema está en la negociación. El Mallorca, club con el que descendió esta pasada temporada a Segunda División B y con el que tiene aún contrato, no quiere dejarlo escapar gratis tras pagar 240.000 euros de traspaso al Mirandés en enero de 2016. Tras año y medio en la entidad balear, Lago Júnior, que ha marcado seis goles durante este ejercicio, no quiere jugar en la categoría de bronce. Además, no le faltan propuestas para continuar en Segunda División. Al interés del Córdoba se une también el del Cádiz, Oviedo y Lugo. Incluso el jugador costamarfileño no vería con malos ojos la opción de recalar en la entidad gaditana, según apuntan desde Mallorca. Aún así, será el club mallorquín el que diga la última palabra sobre un asunto que puede ir para largo. Eso sí, aunque los bermellones saben que es posible que no consigan recuperar el dinero pagado por el atacante africano, quieren que la operación se acerque lo máximo posible a estas cifras. La ficha del jugador, que supera los 200.000 euros, es otra de las cosas a tener en cuenta por todas las partes.

Javi Galán y Alfaro son los únicos jugadores que tiene Carrión en los costados ahora mismo

Ante todos estos inconvenientes, que podrían alargar la contratación del jugador en cualquier club, el Córdoba no frena sus intenciones con Lago Júnior, aunque también maneja otras opciones. Mateo García, joven mediapunta de la Córdoba argentina, saldrá en calidad de cedido de Las Palmas. El pasado mercado invernal ya se tanteó la opción pero el jugador decidió mantenerse en el cuadro amarillo. Ahora su salida será un hecho. "Mateo es jugador nuestro y necesita minutos", reconoció Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad canaria. Hay "muchas peticiones" de equipos que pretenden su préstamo, aunque la última palabra la tendrá el entrenador Manolo Márquez. Entre los equipos que pelean también por hacerse con los servicios del atacante argentino está el Cádiz.

Aunque su marcha de Las Palmas es clara, habría que ver si no empezaría la pretemporada con el club insular. Luego se le buscaría destino, con el único objetivo de que disponga de los minutos que no tendría en el cuadro amarillo esta temporada.

Por otro lado, el CCF también se ha interesado en Borja Valle. El jugador, que pertenece al Deportivo de la Coruña, sabe que saldrá del club gallego. Este pasado ejercicio formó parte del Elche, club con el que descendió a Segunda División B. Ahora la entidad deportivista le buscaría un nuevo destino y ahí estaría la opción del Córdoba.

A la espera de cerrar la contratación de algún extremo, Luis Carrión dispone ahora mismo de Javi Galán y Alejandro Alfaro en esa zona, por lo que se antoja clave la llegada de más jugadores para reflotar los costados del plantel cordobesista.