"En casa nos tenemos que hacer fuertes"

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, señaló la importancia del choque de hoy para su equipo al asegurar que "en casa estamos sacando muchos puntos y va a ser la clave para que el equipo se pueda salvar. De cinco partidos tenemos tres en casa y son los nueve puntos que nos hacen falta par la salvación". El madrileño dejó claro que no van a "dejar de creer en los partidos de fuera pero en casa, con nuestra gente, nos tenemos que hacer fuertes" e indicó que "los jugadores así lo saben, que en casa vamos a ser más fuertes".

Sandoval cree que ante el Huesca "va a ser un partido muy intenso y largo" en el que su equipo tiene que "tener paciencia, no nos podemos equivocar", ya que "ellos también vienen a jugarse mucho y tenemos que jugar también con eso". Del Huesca apuntó que es "un equipo muy bien trabajado, que varía mucho según al rival al que se enfrente, porque tiene jugadores que se adaptan bien a cualquier sistema, pero tienen una idea muy clara de juego" y para contrarrestarlo llamó a sus hombres a "estar más juntitos que el día de la Cultural y volver al equilibrio a la hora de defender y atacar". Sobre la plantilla, por cierto, comentó el técnico que está "muy contento de cómo han trabajado y ahora se me multiplica la confianza en ellos; el del otro día fue un partido malo pero no nos puede hacer daño".

Sobre la responsabilidad o el miedo que puede sentir su equipo ante un partido tan importante, Sandoval mostró confianza en los suyos. "Veo al vestuario muy seguro y con las ideas muy claras. Ellos son los responsables de llegar a la situación de depender de nosotros mismos. Si somos fuertes en casa y raspamos algo fuera, podemos llegar al último o penúltimo partido dependiendo de nosotros. No nos olvidemos de dónde venimos, de muy abajo. Creo que los jugadores tienen más responsabilidad que miedo y que se van a autoexigir mucho para culminar esto. Ahora más que nunca la afición tiene que tener confianza en esta gente", apostilló el técnico cordobesista.

Y muestra de esa confianza es que Sandoval ve a sus hombres "capaces de remontar cualquier situación y el ejemplo es el último partido", en el que hicieron "un mal partido pero si no nos hubieran anulado el gol yo creo que habríamos remontado el partido, tuvimos a la Cultural embotellada en su casa; eso es lo más importante, que cuando te metan un gol no bajes los brazos".

Sandoval, que no podrá sentarse en el banquillo por la sanción de dos partidos que ayer el comité de apelación confirmó, apuntó que "tiene que haber sorpresa seguro" en su once inicial, pues cree que "tenemos que intentar combatir a un líder a base de una creencia a la que le hemos dado vueltas durante la semana". No lo quiso dar importancia el técnico blanquiverde a los problemas de lesiones, que achacó a que "la gente arriesga, porque compite y va al límite", aunque prefirió verlo por la parte positivo: "Eso nos ha permitido que todo el mundo coja protagonismo y se sienta importante. De cara a los últimos cinco partidos pocos jugadores pueden decir eso de sus plantillas".