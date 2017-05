La cara y la cruz de tres ex en el bando contrario

El Oviedo no anda en su mejor momento tras conseguir tres puntos solamente en las seis últimas jornadas ligueras. El domingo llega a Córdoba y lo hace con la idea de dar un golpe sobre la mesa para volver a soñar con el play off de ascenso a Primera División, zona de la que está a tan sólo dos puntos de distancia. Además, el cuadro asturiano cuenta con la presencia de tres excordobesistas en sus filas. De este modo, Nando García, Fernández y Borja Domínguez tienen un encuentro diferente. Por otro lado, ya sabe el cordobesismo el peligro que supone su simple presencia y la maldición de los ex, como se ha podido comprobar con otros jugadores que han pasado por El Arcángel y han sido claves para sus nuevos equipos.

Pero Fernández, Borja y Nando están viviendo un momento muy distinto ahora mismo en el conjunto ovetense. De hecho, sólo el último es titular, mientras que el lateral cordobés y el centrocampista gallego tienen ahora menor protagonismo. Sin embargo, los tres no estarán en el estadio ribereño. El primero que se cae de la lista es Borja Domínguez. El ex del Ferrol, que llegó el pasado verano al CCF, se marchó al Oviedo en el mercado invernal tras un irregular trayecto en tierras cordobesas, en las que disputó 589 minutos durante 14 partidos ligueros. También marcó un gol de blanquiverde y fue en la cita de la primera vuelta en el Tartiere ante el Oviedo. Ahora el gallego que tuvo mayor protagonismo cuando llegó al club azulón se ha caído de los planes de Hierro. Además, anda lesionado, aunque aprovechará que no puede jugar ante el conjunto cordobés, por el que está cedido, debido a una cláusula del contrato, para acabar de recuperarse de sus dolencias físicas.

Por otro lado, Fernández, que disputado 2.394 minutos en 28 citas, ha perdido su sitio en el once inicial en las últimas jornadas. De hecho, no juega desde la jornada trigésimosexta cuando perdió su equipo 1-0 ante el Levante en el Ciudad de Valencia. El lateral cordobés vuelve a su casa, aunque está por ver si Fernando Hierro le da minutos en El Arcángel. El que parece que sí los tendrá será Nando García. El valenciano, tras mostrar su irregularidad en Córdoba el curso pasado, se ha ganado la confianza del preparador malagueño y está jugando de mediapunta. De hecho, ha jugado en las tres zonas de la línea de desestabilización, aunque últimamente lo hace por detrás de Toché. Tras disputar 1.231 minutos en 29 citas, el excordobesista es una de las piezas claves del once ovetense en ataque. Lo que está claro es que Nando es la cara y Borja y Fernández la cruz de un Oviedo que tiene en Córdoba la ocasión de dar otro paso hacia el play off.