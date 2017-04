El camino a la permanencia

Con la moral elevada tras ganar al Almería y alargar su buena dinámica en El Arcángel -ha sumado 13 de los últimos 15 puntos en juego-, el Córdoba viaja a Mallorca para elegir el camino que quiere hacia la permanencia. Lo puede tener más llevadero si gana hoy o todo lo contrario, ya que una derrota lo metería de nuevo en serios problemas en esta recta final del campeonato.

Con cuatro puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, los blanquiverdes, que no caerían hoy a la zona peligrosa si pierden, son decimoctavos en la clasificación tras la victoria del UCAM Murcia en Montilivi ante el Girona (1-2). Además, el Rayo también venció y dio otro salto en la tabla. Ahora es el turno para que los de Carrión olviden sus penas a domicilio, donde acumulan siete derrotas consecutivas. Sin ganar en lo que va de 2017 lejos de casa, los cordobesistas deben cambiar el rumbo para tener un tramo final de campeonato algo más tranquilo. Sin embargo, no lo tendrán fácil porque el Mallorca se juega sus últimas opciones de permanencia, al quedarse a ocho puntos de la zona de salvación tras el triunfo murciano en Gerona. Un revés en el Iberostar Estadi dejaría al cuadro balear prácticamente en Segunda B, ya que se quedarían a 11 puntos a falta de siete jornadas para el final.

Para evitar males mayores, el CCF, más tranquilo tras solventar la visita del Almería a Córdoba, quiere hincar el diente a los de Sergi Barjuán, que siguen sin levantar cabeza. La llegada del técnico catalán no ha servido de revulsivo, ya que solamente ha logrado un punto de seis posibles en dos partidos. La derrota de la última jornada ante el Zaragoza en La Romareda dejó tocado a un equipo que se agarra a las matemáticas. Eso sí, las opciones cada vez son más complicadas y más lo serían si hoy pierde con el CCF. Además, otro de los problemas que tiene el equipo bermellón es que no ha anotado ningún gol en los dos envites con Barjuán en el banquillo. A ello se suma las facilidades dadas en defensa, en la que los rivales han anotado hasta 11 tantos a lo largo del curso en saques de esquina, la última prueba fue en la anterior cita ante los maños, que se llevaron la victoria gracias a un cabezazo de Ángel tras un córner.

Pero el CCF debe andarse con cuidado con el Mallorca, que ha intentado que haya un gran ambiente hoy regalando entradas a los socios -ya lo hizo la temporada pasada también con la visita blanquiverde al Iberostar Estadi-. Para paliar los intentos ofensivos locales, Luis Carrión podría variar el once que ganó al Almería, alineación que podría repetir por primera vez si apostase por los mismos jugadores, algo que no está descartado. Sin embargo, el preparador catalán podría retocar su equipo para hacerlo más defensivo. Si opta por esto, Héctor Rodas, ya recuperado de sus molestias, entraría por Antoñito, por lo que Caro pasaría al lateral derecho, dejando al valenciano en el eje de la zaga junto a Deivid. Por otro lado, Edu Ramos podría recuperar también un puesto en el once para dotar de más equilibrio al doble pivote formado por Javi Lara y Aguza ante el Almería. El más perjudicado aquí sería Markovic, que dejaría su sitio al centrocampista malagueño, lo que haría que Lara o Aguza adelantase su posición respecto a la última cita.

En el recuerdo de todos está el triunfo logrado por el CCF la campaña pasada en Mallorca. Un tanto de Florin Andone dio tres puntos claves para seguir aspirando al play off de ascenso a Primera. Ahora el objetivo es otro pero los blanquiverdes tienen claro el camino que quieren coger hacia la permanencia.