En proceso. El CCF tiene el mono de faena puesto y trabaja en atar lo antes posible la permanencia en Segunda División. De momento está en camino, pero en el camino correcto viendo los números de las últimas cinco jornadas, en la que los cordobesistas han sumado siete puntos de 12 posibles. Estas cifras mejoran las que han realizado hasta otros siete equipos de la categoría que pelean también con los de Carrión por no bajar a Segunda B. Aún así, el progreso debe tener su continuidad en los próximos envites, ya que los blanquiverdes, que son decimoctavos a falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato, tienen actualmente dos puntos de colchón sobre la zona de descenso que ocupan el Almería, el Alcorcón, el Mallorca y el Mirandés.

Con los baleares y los de Miranda de Ebro muy tocados y casi desahuciados -tienen la salvación a ocho y nueve puntos respectivamente-, aún hay dos plazas en juego que no están nada claras, salvo milagro de los dos últimos clasificados. De hecho, desde el Sevilla Atlético, que marcha décimo con 46 puntos, miran de reojo la zona peligrosa. Eso sí, los hispalenses y el Zaragoza tienen encarrilada la salvación.

El Reus, el Mallorca, y el Mirandés, con tres puntos, son los peores equipos de este ciclo

Mirando las cifras de las últimas cinco jornadas ligueras, el Córdoba, con siete puntos de 12 sumados -los mismos que ha logrado también el Sevilla Atlético-, sólo es superado durante este ciclo de partidos por el Zaragoza y el Rayo Vallecano, que han conquistado 11 puntos; por el Almería, con diez; y por el Gimnàstic, con ocho. El mayor problema es la mejoría almeriense con la llegada de Ramis, que está a las puertas de la salvación. De hecho, es el conjunto que está justo por detrás de los de Carrión, que deben seguir con su progreso durante los siguientes compromisos. Los cordobesistas se medirán a rivales directos como el Mirandés o el Reus, que serán los dos siguientes pleitos a disputar en El Arcángel, donde el equipo ha sacado 13 puntos de 15 en los últimos cinco partidos disputados en casa.

Aunque los blanquiverdes deben estar atentos a lo que haga el Almería, hay hasta siete equipos que han hecho peores números. Aquí destacan los actuales tres últimos clasificados, el Mallorca y el Mirandés, con tres; y el Alcorcón, con cuatro. Otro que no levanta el vuelo es el Reus, que sólo sumó tres puntos. Su buen hacer durante la primera vuelta le está permitiendo aún no caer a la zona peligrosa de la tabla. Sin embargo, estos cuatro conjuntos no son los únicos que empeoran los registros de los cordobesistas, ya que el Elche, con cuatro; el UCAM, con cinco, y el Numancia, con seis, también están por detrás. Eso sí, los sorianos tienen aún margen con el peligro pero los murcianos y los ilicitanos están jugando con fuego. De estos dos conjuntos destaca el equipo de Alberto Toril, que sigue cuesta abajo y tiene mañana un duelo clave ante un mejorado Almería. Un triunfo de los rojiblancos metería al CCF en descenso, pero el Elche se quedaría a las puertas de la zona peligrosa. Aunque los números hablen por sí sólos, el Córdoba debe seguir con esta progresión si quiere atar la permanencia en Segunda. Eso sí, de momento, va en el camino correcto.