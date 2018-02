Un cambio en el discurso

El Tenerife partió esta campaña con el objetivo de lograr lo que se le escapó la pasada campaña en el último duelo del play off, regresar a Primera. Pero las cosas no le están saliendo bien. No sólo se encuentran muy lejos de ese objetivo, sino que está situado a un solo punto del descenso. Esto ha motivado a los rectores blanquiazules a prescindir de José Luis Martí como técnico, cogiendo las riendas del equipo Joseba Etxeberría. El nuevo entrenador, que llegó a formar parte del cuerpo técnico de Valverde en el Athletic Club, ha sido liberado por el Amorebieta para poder firmar. En el mercado de invierno se han unido al plantel tinerfeñista Milla y Mula.

sin balón

El nuevo técnico quiere imponer rápidamente su fuerte personalidad y su capacidad para llegar a los jugadores. Pretende que su equipo sea competitivo e intenso, que imprima un ritmo alto y veloz en el juego y un ataque rápido con diferentes alternativas. Esto es lo que ha dejado claro Etxeberría en sus primeros días. Insiste en que para atacar bien hay que defender bien. No cree en los objetivos a largo plazo y su primera meta es vencer al Córdoba, partido que pretende hacer ver a su plantilla que hay que tomarse como si fuera el último. Habitualmente dibuja un 4-4-2 que suele mutar al 4-2-3-1 en función del rival y del devenir del encuentro.

El técnico vasco ha dejado ver que ejercerá una presión alta tratando de que el rival no se sienta cómodo y salir con velocidad cuando robe balón, siendo además muy vertical en los metros finales. Cuando lleve el peso duelo, pretende no arriesgar, esperando el momento preciso para imprimir velocidad, sobre todo en los costados, buscando a los hombres más adelantados. El estreno del nuevo técnico es una incógnita en cuanto a los hombres que elegirá de inicio. Podría dar continuidad en la portería a Dani Hernández, con una línea de cuatro por delante con Luis Pérez por la derecha, Camille por la izquierda y Carlos Ruiz y Aveldaño en el centro de la zaga, con Jorge Sanz como alternativa.

con balón

En la medular colocará un doble pivote en el que al no estar Aitor Sanz -sancionado- podría unir el trabajo de Vitolo y la salida de Luis Milla, con jugadores como Alberto o Bryan Acosta en la recámara. Suso, Villar y Álex Mula, jugadores con recursos técnicos, desborde y velocidad, se repartirán los costados. Longo y Malbasic o Casadesús formarían el ataque, o jugaría Longo como referencia y uno de los otros dos como mediapunta por detrás de él.

lo mejor

Velocidad y efectividad arriba.

lo peor

La presión por necesitar el triunfo.