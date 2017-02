Con el grato recuerdo del pasado visita el CCF al poderoso líder, el Levante. Los blanquiverdes, que son uno de los cuatro conjuntos que han logrado vencer a los granotas en lo que va de liga, quieren repetir la machada ante el equipo de Juan Ramón López Muñiz, que busca retornar a Primera División por la vía rápida. Salvo catástrofe final, ya sacan 15 puntos al tercer clasificado, el Cádiz, los levantinistas volverán a la élite a final de temporada.

El mayor problema de repetir la gesta para el cuadro cordobesista es que se parece poco al que lo logró en la primera vuelta en El Arcángel. Cómo hemos cambiado... Atrás quedó esa imagen de equipo rocoso que dificultaba al rival y que aprovechaba sus ocasiones, como lo demostró ante el Levante en el encuentro de la primera vuelta, el que ganó gracias a un tanto de Guille Donoso (1-0). Ahora todo es diferente. Empezando por el consejo de administración, en el que Carlos González cedió la presidencia a su hijo Alejandro, para continuar con el banquillo, en el que ya no está José Luis Oltra, que fue destituido por el máximo accionista por los malos resultados. Ahora con peores registros que el técnico valenciano y con el equipo en descenso desde el pasado domingo cuando perdió por enésima vez en El Arcángel -es el peor local-, la entidad blanquiverde mantiene la confianza en Luis Carrión, que acumula ocho puntos de 27 posibles. Todo se debe a que el 2017 no ha sentado nada bien al equipo cordobesista, que no ha conseguido vencer ningún encuentro de los seis disputados, en los que ha logrado sacar dos pobres empates (Rayo y UCAM), cifras que han arrastrado al CCF hasta la zona de peligrosa de la clasificación. De este modo, ya no se habla del reto del ascenso, el gran objetivo del club, ahora lo importante es salvar la temporada, que se ha complicado en parte por no hacer los deberes -bien hechos- en el pasado mercado invernal. Aunque los que salgan al verde tampoco se parezcan mucho a los que lograron la victoria en la primera vuelta, hoy tienen la responsabilidad de sacar de esta dramática situación al CCF. Deben hacerlo desde ya. Hoy tienen la ocasión perfecta de demostrar su valía ante un Levante que ha sumado 15 de los últimos 18 puntos disputados. Sólo el Alcorcón ha sido capaz de vencerlo en lo que va de año. Eso sí, en el Ciutat de Valencia nadie ha podido frenarlo todavía. Invicto ante su afición, los granotas sólo han cedido dos empates.

Un tanto de Donoso sirvió para vencer al conjunto granota en el feudo cordobesista

La odisea es máxima para un CCF que llega en el peor momento del curso. Negado de cara a puerta -sólo ha marcado un tanto en 583 minutos-, los cordobesistas han anotado 22 goles en lo que va de campaña. Curiosamente es la misma cifra que llevan Roger (15) y Jason (7), que son los artilleros de un cuadro levantinista que ha marcado 34 goles.

Para intentar cambiar la dinámica y dar la sorpresa ante un líder serio y ordenado -tiene la mejor defensa de la categoría tras encajar sólo 17 tantos-, Luis Carrión ha cerrado los entrenamientos de la semana para planificar nuevos cambios en un once que variará respecto al que perdió ante el Huesca (0-2). Con la opción de jugar con un 5-4-1, en el que Antoñito y Bíttolo actuarían como carrileros, lo que llevaría a Domingo Cisma al eje de la zaga junto a Rodas y Caro. Además, Edu Ramos, ante la baja de Aguza, vuelve al pivote tras su sanción. La idea es crecer desde atrás y sorprender a un fuerte Levante.