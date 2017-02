La calma o la tempestad

Para cambiar la dinámica y evitar males mayores. Para volver a sonreír y coger moral para lo que queda de campeonato. Para olvidar el pasado y centrarse en el presente. Para que llegue la calma a un CCF que navega hacia un horizonte equivocado. Hoy los blanquiverdes llegan al Anxo Carro para medirse a un Lugo que aspira a meterse en la zona de play off, de la que está a tan sólo dos puntos. Más lejos de esta pelea está el cuadro blanquiverde, que se queda a siete de estas privilegiadas posiciones. Lo peor es que marcha decimoséptimo a dos puntos del descenso tras el triunfo conquistado ayer por el UCAM Murcia ante el Sevilla Atlético. El peligro acecha y la caída al abismo da cierto miedo. Ante este panorama tan oscuro, los cordobesistas tienen la imperiosa necesidad de cambiar el rumbo del barco. Lo harán con lo que tienen, con sus bajas -muchas- y con sus refuerzos, Javi Lara, Bíttolo y Aguza, los tres se apuntan a la batalla. Quizás se eche en falta alguna incorporación extra pero la entidad no la vio tan necesaria antes de que se pusiese el punto y final al cierre del mercado de invierno el pasado martes. Ojalá no se equivoquen porque la descompensación de la plantilla es clara, tanto en defensa como en el frente de ataque. No hay que pensar más allá de lo qué pudo ser. Es lo que hay y no queda otra que luchar por el objetivo impuesto por el club a primeros de curso. Ahora queda muy lejos ese reto pero tiene otro de un calado hondo como es atar la permanencia.

Tras sumar dos puntos de los últimos 12 en juego, los cordobesistas quieren volver a la senda triunfal, algo que no han logrado en lo que va de año. Un 2017 que está siendo horrible para el cordobesismo, que quedó extasiado por la eliminación copera a manos del Alcorcón y que ve cómo los equipos siempre sacan algo positivo de sus visitas a El Arcángel. De hecho, los blanquiverdes no ganan en su estadio desde el 24 de septiembre cuando lo derrotaron al Nástic. Casi una vuelta completa. Pero hoy jugarán a domicilio, donde han sacado mejores réditos. De hecho, suma más puntos fuera que en casa. Sin embargo, la buena línea se truncó en este año tras las derrotas consecutivas frente al Girona y al Tenerife, ambas por 2-0.

Las malas condiciones climatológicas que se esperan, otro factor a tener muy en cuenta

Por otro lado, el rival no quiere sorpresas de mal gusto. Con ganas de meterse entre los elegidos, el Lugo, que ha conseguido 20 puntos en su estadio -ha cedido también cuatro derrotas en 12 encuentros-, no tiene una elevada presión por lograr dar el salto a la élite. Un revés de los lucenses no variaría el discurso en Lugo pero si el que cae es el conjunto cordobesista... Una derrota podría suponer un relevo en el banquillo blanquiverde, el segundo de la presente temporada. Para evitar agrandar la herida abierta y de paso el adiós de Luis Carrión, el Córdoba quiere dar un golpe sobre la mesa. También tendrá que estar atento a las malas condiciones climatológicas, un factor a tener en cuenta.

Sin sus dos puntas disponibles, tanto Rodri como Piovaccari cumplen hoy ciclo, el técnico catalán debe improvisar con su referencia ofensiva, que podría ser Juli o por el contrario apostar por el poderío de Moha Traoré. Con Pawel fijo en la portería, la otra zona con grandes dudas es la defensa, en la que puede haber grandes novedades. De hecho, ninguno de los habituales tiene el puesto asegurado. También está por ver si Carrión refuerza más el equipo para evitar grandes problemas en defensa. Esto provoca que la alineación pueda ser una gran incógnita que debe despejar el técnico barcelonés poco tiempo antes de que empiece a rodar el balón en Lugo, una cita que es crucial para el devenir del campeonato. Para bien o para mal. Hoy es el momento de volver a flote, de reencontrarse y de relanzarse en la clasificación. De lo contrario no habrá calma y la tempestad se recrudecerá en el CCF.