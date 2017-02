En busca del partido completo

"Hay que ser serios y mantener la puerta a cero, porque ocasiones vamos a tener seguro". Luis Carrión cree que esa es la clave para alzarse hoy con la victoria frente al potente líder, el Levante, al que ya derrotaron los blanquiverdes en el encuentro de la primera vuelta en El Arcángel (1-0). No obstante, el preparador catalán también indicó que "en ataque no estamos lo certeros que deberíamos. Se genera pero no se marca, y las ocasiones hay que meterlas". De este modo, en el Ciutat de Valencia hay que "hacer un partido en el que nuestras virtudes estén por encima de todo". Para que esto sea así, el entrenador cordobesista considera que será clave "encontrar el gol para que lleguen los resultados". Además, el barcelonés comentó que "hay que ser exigentes para mejorar todos juntos", porque "la mejora de cada uno llevará a ganar partidos".

Por otro lado, Luis Carrión, al ser cuestionado por si le valía con una igualada hoy ante el cuadro granota, fue tajante. "Nunca firmaría un empate antes de empezar un partido", a pesar de que enfrente esté hoy el líder de la categoría. Sobre los de Juan Ramón López Muñiz, el técnico blanquiverde apuntó que es un equipo que sobre todo "comete pocos errores". Además, aclaró que eso se debe a que "defiende muy bien", porque "concede poco en defensa". "Ellos suman a través del trabajo defensivo y luego tienen calidad arriba con un Roger que es muy vertical", reconoció el entrenador del CCF.

El Levante es un equipo que comete pocos errores; defiende muy bien y tienen calidad arriba con Roger"

Para Luis Carrión la condición de líder de los valencianos les lleva a ser el equipo que "menos puntos débiles" tiene de Segunda División, aunque "eso no significa que no los tenga". Para intentar hacerle frente al equipo granota, el técnico catalán considera que "hay que ser alegres y ofensivos, además de controlar sus salidas".

También fue preguntado por los problemas que tiene Muñiz en el lateral izquierdo, al contar con las bajas de Toño y Abraham, que "le condicionarán ofensivamente" porque "jugarán con alguien cambiado de banda, aunque Morales también podría actuar ahí". Lo que está claro es que el Levante tiene recursos y "está seguro de sí mismo", de ahí que juegue "con paciencia", porque "en cualquier momento tendrá una ocasión porque tiene gente determinante arriba", al margen de que "los cinco o seis del medio (Campaña, Espinosa, Natxo Insa, Lerma, Verza) podrían jugar en Primera". "Eso no significa que no se le pueda ganar. Nosotros iremos con a intención de sumar los tres puntos, para tratar de romper nuestra mala la racha allí", reconoció el preparador del conjunto blanquiverde.