En busca de una identidad propia

José Ramón Sandoval debutará mañana en el banquillo del Córdoba tras cuatro días de trabajo y seis entrenamientos. Poco tiempo para que se vea todo lo que el técnico quiere implantar en el equipo, aunque el suficiente para reflejar detalles de la identidad que busca y cuyas claves pasan por llevar "la iniciativa", ser "protagonistas" y "un bloque a la hora de atacar y defender". El de Humanes parte de la base de que "tenemos que estar más pendientes de nosotros", aunque enfrente esté un Granada en zona de play off que va a plantear "un partido largo". Y quizás pensando en eso, el madrileño medita "una sorpresita", bien en la alineación, donde habrá cambios, y/o en el sistema; de momento, en estos días ha hecho pruebas con una línea de tres centrales y dos carrileros largos, y con la habitual línea de cuatro, casi siempre con dos pivotes de contención por delante porque no hay que descuidar "que la sangría son los goles en contra".

Gratamente "sorprendido" por la predisposición que ha encontrado en un vestuario "con ganas de sacar esto adelante", pero consciente de que "ahora hay que demostrarlo en el campo", Sandoval quiere "empezar una era en la que el jugador sepa qué tiene que hacer dentro de lo que yo le pida". Con todo, ante el escaso tiempo del que ha dispuesto, advierte ya que "si sale todo bien, el mérito será de ellos, porque yo sólo he dado pinceladas para que crezcan en autoestima". ¿En qué detalles ha insistido en estos días? "Quiero que llevemos la iniciativa y seamos protagonistas, sin dejarlo todo en manos del rival y tengo que sacar gente que si se equivoca, no le pese", explicó un entrenador que recordó que su equipo "siempre es ofensivo, pero no hay que descuidar que la sangría son los goles en contra; quiero estar juntito, que seamos un bloque a la hora de atacar y defender, y teniendo a uno de los mejores delanteros de la categoría (Sergi Guardiola, autor de 14 tantos), hay que llevar muchas veces el balón al área contraria para que tenga opciones de equivocarse, como el otro día".

Aunque ayer probó con líneas de cuatro, jugar con cinco atrás es una opción más que factible

Convencido de que en la situación actual lo único que prima son "los tres puntos, la victoria", el de Humanes mantiene su optimismo en el arduo camino hacia la permanencia porque "mientras haya puntos...". Ayer fue un poco más allá, advirtiendo que "la Segunda División es muy larga y, si partimos de algo positivo, seguro que seremos un rival difícil, pero hay que ganar". Y si es no sólo al Granada sino la serie de los dos partidos en casa, mucho mejor, si bien lo primero es superar a un equipo rojiblanco que "viene de dos victorias seguidas y querrá romper aquí su racha fuera (siete salidas sin ganar, con tres derrotas consecutivas).

El madrileño explicó que el equipo de Oltra es "diferente" cuando juega de local o fuera, pero eso queda en un segundo plano, pues "nos jugamos la vida, aunque a ellos se les puede ir el ascenso directo". "Si estamos bien, lo tendrá difícil pero si no, se lo vamos a regalar", incidió Sandoval, que repitió como en su presentación y en cada sesión que "no nos podemos precipitar; hay que ir a tumba abierta, pero sabiendo por dónde nos tiramos, yendo a por el partido, pero madurándolo".

Sin querer pronunciarse sobre el once, sí matizó que "vamos a estar muy solidarios y a lo mejor hay una sorpresita para proteger al equipo", pues el nuevo preparador blanquiverde sabe que "dejar la portería a cero sería un punto a favor muy grande". "Hay jugadores suficientes para sacar esto y vamos a encajarlos, protegerlos, en un sistema para estar juntitos y con responsabilidades ofensivas y defensivas, pero tenemos que acertar", argumentó un Sandoval decidido a sacar "el rendimiento más óptimo" a todos los elementos de los que dispone ya desde hoy, cuando facilitará la convocatoria para quedar concentrado con los 18 "héroes" elegidos para "la guerra".