Sin brillo también gana

Suma y sigue el Córdoba en su camino hacia la nueva temporada en Segunda División. Y lo hace no sólo en cuanto a triunfos, que también, pues va un pleno al cinco en este verano, sino en cuanto a carga de partidos y afianzamiento de los conceptos tácticos que desea lucir a partir del próximo día 19. Porque tan importante es una cosa como la otra cuando se está en plena fase de preparación, con independencia de la entidad de los rivales. Ayer, un nuevo adversario de Tercera División como el Sanluqueño exigió más de lo esperado a la escuadra blanquiverde, que pese a todo no tardó mucho en imponer su dominio en el verde y el marcador, sobre todo tras una puesta en escena notable tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. La pérdida de esa consistencia inicial hizo que el resto de la batalla fuera menos cómoda, lo que no puso nunca en peligro la victoria pese a la buena reacción de los gaditanos en la segunda mitad.

La diferencia de potencial entre ambos equipos quedó patente muy pronto. El Córdoba, con la presencia de Markovic más cerca de Jona, difuminó su clásico 4-3-3 para parecerse más a un 4-2-3-1. Pero no tardó en monopolizar el balón para jugar en campo contrario. Con Javi Lara mandando en la medular, el equipo circulaba y circulaba buscando el espacio, siguiendo el patrón marcado por Carrión en los entrenamientos.

Sin prisa, era cuestión de tiempo que las ocasiones cayeran. Y la primera clara, tras un tiro lejano de Alfaro que se marchó muy arriba, fue consecuencia del trabajo de presión que quiere imponer el técnico. Galán recuperó en la salida del meta y en el apoyo de Jona fue Markovic el que se quedó mano a mano con Fran, aunque su intento de vaselina murió en el larguero obligando a Sergio Ceballos a despejar en la línea de gol.

Sin tiempo para digerir el susto, Javi Galán recogió una pelota en el área tirado al perfil diestro para buscar su pierna buena y colocarla cerca del ángulo más lejano al portero, que hizo la estatua. El 1-0 dejó tocado al Sanluqueño, que sufrió por unos instantes y a punto estuvo de encajar el segundo con un testarazo de Jona a servicio de Lara que salió desviado. El montoreño, por cierto, tuvo luego un par de libres directos en los que acarició de más el esférico.

El primer cuarto de hora dibujó muchas virtudes de lo que debe ser este Córdoba, exigente en la presión, rápido en los repliegues a las contadas salidas del rival, contundente en el juego áereo, pero también paciente con posesión y vertical en la transición a partir de medio campo. Sin embargo, con el golpe recibido, por fin el cuadro gaditano despertó, adelantando líneas y apretando más al cuadro blanquiverde, que tuvo que empezar a mirar hacia su propio arco.

Fueron unos minutos de más trabajo de destrucción, de mayor equilibrio, que no tuvieron apenas continuidad. Sin el control del arranque, el CCF siguió un paso por encima de su oponente, con llegadas claras, sobre todo en las botas de un incisivo Markovic. El serbio se inventó un eslalon en el que dejó hasta cuatro rivales atrás, antes de toparse con la manopla de Fran, y poco después fue el cuerpo de Sergio Ceballos el que desvió su disparo desde la frontal. Tras ese córner, la pizarra dio sus réditos, con un cabezazo en el palo corto de Alfaro que estiró la diferencia en el marcador. Antes del intermedio, aún Esteve pudo hacer el tercero, pero su latigazo tras dejada del onubense hizo temblar el larguero del portal sanluqueño.

El paso por vestuarios dibujó de salida un partido diferente, pues el carrusel de cambios introducido por Falete dotó de mayor frescura en el primer cuarto de hora a un Sanluqueño que, pese a todo, no dio trabajo a Stefanovic. Es más, una sacudida por la izquierda de Javi Galán permitió un remate a bocajarro de Jona que atajó bien Fran. Fue la antesala de la agitación del once por parte de Carrión, que ante la baja de Josema probó a Pinillos como central zurdo en un once que dejó un tridente con Guardiola por la izquierda y los repescados desde el filial Sillero y Sebas en los otros dos puestos.

Ese refresco no mermó los ánimos del Sanluqueño, que siguió mostrando una cara más competitiva, hasta el punto de que recortó distancias aprovechando un desajuste por el perfil derecho. Heredia llevó al suelo a Stefanovic, pero el rechazo lo aprovechó Pepelu para llevar el balón a la red. Con 20 minutos por delante y el choque más abierto, el Córdoba no encontró la pausa necesaria, aunque al menos sí pudo recuperar los dos goles de renta después de una brillante acción individual de Sergi Guardiola por la izquierda a la que puso la guinda Sillero, que ya lo había intentado sin éxito con una media vuelta y luego exigió de nuevo a Fran con un tiro cruzado.

Como con el primer gol, el cuadro gaditano quedó tocado. Y ese paso al frente de un CCF herido en su orgullo tras encajar su segundo tanto de la pretemporada hizo que el último tramo del choque fuera de claro dominio. Caballero, Sebas y, fundamentalmente, Sergi Guardiola con una doble ocasión ya al filo del 90, tuvieron la oportunidad de ampliar el marcador y hacer algo más placentero el final de un stage que afianza las buenas sensaciones de cara al inicio liguero que ya se divisa en el horizonte.