Con los brazos abiertos

"A ver si esta semana puede venir gente a ayudarnos, porque creo que la clasificación no dicta la realidad. Espero que los que estén pensando en venir o no tengan claro que somos un grupo unido. Pese a que el equipo esté abajo, tenemos un buen grupo y vamos a tener opciones de salir de ahí". El mensaje, entre alguna puya envenenada a la anterior propiedad, de uno de los capitanes, Javi Lara, a la conclusión del partido del pasado viernes en La Romareda es el sentir del cordobesismo a apenas cuatro días para que se cierre la ventana invernal de fichajes. El Córdoba necesita refuerzos, gente que aporte un salto de calidad en todas las líneas, pero especialmente en la trasera, para tener alguna opción de pelear por la permanencia. Y debe cerrarlos de inmediato. Mañana lo normal es que alguno esté ya en la ciudad, pero hasta el miércoles toca exprimir al máximo los minutos y el dinero para no fallar. Porque tras el desaguisado del verano, no hay lugar para el error. Y eso lo saben dentro y fuera de la caseta, dentro y fuera de la entidad.

El último partido ante el Zaragoza fue la enésima demostración de que este CCF no puede aspirar a alcanzar el objetivo de la salvación con lo que tiene actualmente. Con honrosas excepciones, como ante el Reus en la despedida de 2017, el equipo se ha mostrado plano en su juego, previsible con la posesión, errático en la definición excluyendo a Guardiola y lamentable a la hora de defender. Baste el ejemplo del tanto maño, con un agujero entre los centrales y el lateral derecho, una falta de presión al hombre con pelota y una mala elección en la salida de Pawel que facilitaron el gol a Pombo. Y a partir de ahí, como durante el resto del curso, remar y remar para no obtener premio alguno. Entre otras cosas porque el riesgo, tomado desde el verde y desde la banda con los cambios, apenas si se tradujo en una ocasión de gol clara: el penalti que desperdició Alfaro. Nada más.

Cata Díaz, pretendido por Oliver, renovó ayer con el Fuenlabrada, que remitió a la cláusula

Ante estos problemas, Jesús León y Luis Oliver saben que tienen que reestructurar el grupo en todas sus líneas, siempre siguiendo las directrices de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que con el visto bueno del Consejo Superior de Deportes (CSD) en su poder desde el viernes, lo lógico es que abra el grifo mañana mismo, habrá que ver en qué condiciones. ¿Aval? ¿Más salidas? Quizás una mezcla de todo, aunque hay que dejar claro que ahora mismo el club blanquiverde sólo tiene 18 fichas profesionales, el mínimo permitido, por lo que cualquier salida debe llevar al menos aparejada una entrada.

Lo único claro es que con poco que haya, la prioridad es la defensa. Vendrán al menos tres piezas para esa demarcación, básica para intentar crecer, para cerrar unas vías de agua por las que semana tras semana se esfuman las opciones de permanencia. Jesús Valentín, del Zaragoza, apunta a ser el primer fichaje con ese perfil de contención, si bien también puede actuar como stopper. El que no vendrá es el Cata Díaz, que ayer renovó con el Fuenlabrada, de Segunda B, que se había remitido a la cláusula de rescisión ante el interés del CCF.

Eso para el centro, pero para las bandas estaría cerca Rafa Navarro (Betis), y para unos metros más adelante, para echar una mano a Guardiola y Jovanovic, su compañero Juanjo Narváez, el colombiano que ya se despidió el viernes de sus compañeros para venirse a Córdoba. Esa es la intención de un club cordobesista que prefiere andarse con cautela -no ha anunciado siquiera la repesca de Quiles desde el UCAM Murcia- tras el varapalo del adiós de Fausto. Así que hasta que mañana no haya OK de la LFP, no habrá nada, por mucho que todos estén con los brazos abiertos esperando fichajes.