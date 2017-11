El barco sigue a la deriva

Juan Merino sigue sin dar con la tecla para solucionar el mar de problemas que asolan a este Córdoba y el barco blanquiverde sigue a la deriva. Seis semanas después de su llegada al banquillo de El Arcángel, el conjunto cordobesista sigue sin ganar y arrastra una serie terrible de tres puntos de los últimos 18 conseguidos, que es más alarmante si se suman las dos derrotas con las que cerró su etapa como técnico del Córdoba Luis Carrión, por lo que el bagaje global es ya de tres de 24 puntos, en las últimas ocho semanas de competición. Unos números claramente de descenso.

De hecho, Juan Merino ya ha entrado en la historia del Córdoba, aunque seguramente no sea muy de su agrado porque lo hace como el único entrenador en Segunda División que no ha logrado una victoria con el cuadro cordobesista en sus seis primeros partidos. Hasta el pasado domingo, José González mantenía ese dudoso honor, pero el preparador también gaditano logró ganar al sexto partido, algo que Merino tampoco pudo conseguir ante la Cultural Leonesa. Sólo cuatro técnicos, y no fueron en Segunda, lograron cero victorias en sus seis primeros duelos con el Córdoba. Vavá, en 1971 y con el equipo en Primera División, fue el primero. Después le siguieron Esteban Vigo en Segunda B en el 2004 y Miroslav Djukic y José Antonio Romero en el nefasto curso 14-15 en Primera División.

Los cambios de dibujo y sistema constantes evidencian las dudas del preparador linense

Más allá de los números, que ya hablan bastante a las claras de que Juan Merino no ha sido ni de lejos el revulsivo que de él se esperaba en Córdoba, las sensaciones que transmite el técnico son muy preocupantes. Cambios constantes de sistema, jugadores que pasan del césped a la grada o del ostracismo repentino al puesto de titular. Demasiados bandazos que evidencian que el de La Línea de la Concepción no sabe cuál es la tecla que hay que tocar para que la melodía blanquiverde empiece a sonar de manera más o menos afinada.

Sin ir más lejos, en el choque ante la Cultural Leonesa, Merino realizó hasta cuatro cambios en el once inicial respecto al duelo ante el Sevilla Atlético, amén de cambiar el sistema y desechar la línea de tres centrales. Pinillos regresó al lateral izquierdo, Jaime Romero al extremo zurdo, Javi Lara a la medular y Sergi Guardiola al frente de ataque. El preparador gaditano sacó del equipo a un fijo como Edu Ramos, a una apuesta suya desde que llegó como Jona, además de a Aguza y Markovic. El resultado, a pesar de los vaivenes, fue el mismo, una decepción cuando el equipo gozaba de renta en el marcador y de superioridad numérica sobre el césped.

Pese a todas esos condicionantes desfavorables, Merino no dudó en afirmar en sala de prensa tras el choque ante la Cultural que él se siente "más fuerte que nunca" y que está "convencido" de que el Córdoba va a salir de la complicada situación en la que anda sumido. Esa confianza en sus posibilidades no es tan grande en el club y está alimentada sólo por la inacción de la directiva, además de por la falta de un relevo que convenza al precio que se pretende buscar. De hecho, el club ya se movió en el mercado de entrenadores hace un par de semanas y, como ya contó el Día, contactó entre otros con Sergi Barjuán, aunque el técnico catalán ya no vendrá a Córdoba, al menos este año, porque se acaba de enrolar en el Hangzhou Greentown de la Liga Uno china.

Con toda la semana de trabajo planificada ya a las órdenes de Juan Merino -quien por cierto no dará ni un día de descanso a su plantilla para preparar el choque del sábado ante el Huesca-, la continuidad del técnico es un hecho, aunque el choque de El Alcoraz puede tornarse de nuevo como una final para el preparador gaditano. Y es que enfrente estará el líder de la categoría, un equipo que sólo ha perdido tres partidos en lo que va de curso y que puede si derrota al Córdoba puede acabar con la inacción de la directiva blanquiverde y agitar, por segunda vez este curso, el banquillo de El Arcángel.